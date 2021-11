Gigi Becali pune sare pe "rana" lui Budescu. Patronul de la FCSB, noi declarații despre Edi Iordănescu, schimbări și exterioare

Gigi Becali și-a exprimat dezamăgirea după remiza FCSB-ului, scor 0-0, în deplasare cu FC Voluntari și a scos în evidență, în timpul unei intervenții la Pro X, mai multe aspecte care i-au lăsat un gust amar.

Printre nemulțumirile lui Gigi Becali s-a aflat și jocul șters al lui Constantin Budescu. Patronul FCSB-ului nu a luat însă în calcul faptul că playmaker-ul roș-albaștilor a jucat "nouă fals", un rol care nu i se potrivește.

La trei zile după ce l-a criticat pe fostul campion cu Astra Giurgiu, omul de afaceri din fruntea vicecampioanei a revenit cu noi declarații, miercuri seara, la televiziunea Digi Sport.

Gigi Becali, necruțător

Gigi Becali susține că nu ar fi spus că e nemulțumit de Edi Iordănescu, ci că l-ar fi văzut pe bancă pe Budescu încă de la pauză, în contextul în care antrenorul l-a substituit abia după 22 de minute din actul secund, cu Claudiu Keșeru.

”Eu nu am atacat pe nimeni, eu am fost întrebat și mi-am spus pe față nemulțumirea. Am spus că am câștigat șapte meciuri de la Dumnezeu, am spus că CFR joacă mai bine. N-am spus că sunt nemulțumit de Edi. Nemulțumirea a venit de la faptul că l-a schimbat pe Budescu în minutul 67, că eu îl schimbam la pauză.

Eu l-am vrut pe Budescu, Edi nici nu l-a vrut, că a zis că o să aibă probleme, că nu știu ce. Eu îl știam, dar n-am crezut niciodată că poate să dea șapte exterioare. Nu știu eu de sistem, dar nu stăm după Budescu. Pe mine mă interesează să joace echipa”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro

FCSB ocupă locul secund în Liga 1, cu 31 de puncte, la opt puncte distanță de campioana CFR (39 de puncte), lider la finalul turului sezonului regulat.