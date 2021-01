"Vor sa-si bata joc de munca noastra!" Tanase, comentarii dure dupa meciul FCSB: "Daca ar sti ei prin ce-am trecut..."

Florin Tanase a marcat o dubla cu Astra si a ajuns la 11 reusite in acest sezon. Man e primul in clasamentul marcatorilor, cu 13 goluri.

Tanase spune ca toate comentariile venite dupa cantonamentul facut de ros-albastri in Antalya sunt doar 'rautati ale adversarilor' si nu vede nicio problema reala in deplasarea facute de stelisti in Turcia.

"Sunt bucuros ca am luat punctele, aveam nevoie de ele pentru a ne distanta de Craiova si de CFR Cluj. Sunt bucuros pentru victorie, mai presus de orice, ne da incredere. Astra e bine asezata in teren, stiau sa stranga in centru, nu ne-au dat foarte multe spatii, asa e cu echipele care se apara jos.

Daca dadeam gol in prima repriza, era altceva. Ce sa se faca FCSB fara mine si Man? Nimeni nu e de neinlocuit, mai ales la un club mare cum e FCSB. Suntem toti in cursa pentru a lua puncte cat mai multe. Nu inteleg de ce atat de multi oameni ne vor raul. Noi am facut un lucru normal, am mers in cantonament, ne-am pregatit.

Vor sa-si bata joc de toata munca noastra. Se putea cere o derogare, ceva, ca toate echipele sa mearga in cantonament. Sunt rautati, cu siguranta. Ne-a fost greu sa schimbam temperatura. Am stat ieri prin aeroport, am avut probleme cu avionul. Daca ar sti ei prin ce-am trecut...", a spus Tanase la Digisport.