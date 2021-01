Astra Giurgiu - Universitatea Craiova, LIVE TEXT, de la 20:00 | Oltenii, fara victorie de patru etape! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna Astra - Craiova pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Universitatea Craiova merge in deplasare la Giurgiu in runda cu numarul 17 a Ligii 1. Oltenii nu au mai castigat de patru etape in Liga 1, ultimul succes fiind in deplasarea cu UTA Arad, scor 2-1, pe 14 decembrie.

A urmat infrangerea cu FCSB (0-2), egalul cu CFR Cluj (0-0) si egalul cu Sepsi (0-0) din primul meci al anului 2021.

Cu o victorie astazi, Craiova ar veni la un singur punct de locul 2, ocupat de CFR Cluj, cu 37 de puncte. Tot 37 de puncte are si liderul FCSB, care are insa un meci mai putin disputat.

De partea cealalta, Astra a incasat un esec usturator in prima etapa din 2021, scor 3-0 in deplasare cu FCSB.

Giurgiuvenii sunt pe locul 12 in clasament, cu 16 puncte dupa tot atatea meciuri.

In ultimele cinci intalniri directe, Craiova s-a impus de patru ori si Astra o singura data. De asemenea, ultimele doua dueluri au fost castigate de olteni.

Echipele probabile:

Astra: Lazar - Sousa, Graovac, Gaman, Bruno - Canadjija, Crepulja, V. Gheorghe - Stahl, Budescu, Riza

Antrenor: Eugen Neagoe

Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Balasa, Constantin, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Baiaram, Mamut, Ofosu

Antrenor: Corneliu Papura