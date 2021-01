Aroganta lui MM dupa FCSB - Astra: "O singura echipa a marcat cat Man si Tanase. Restul, mai putin!"

Dupa FCSB 3-0 Astra, stelistii au ajuns la 40 de goluri marcate in acest sezon. Sunt la distanta mare de rivale.

Numai Man si Tanase au impreuna 24 de reusite! Man e golgeter, cu 13 goluri marcate de la inceputul campionatului.



La finalul partidei cu Astra, managerul general Mihai Stoica a postat pe facebook statistica ce le lasa in ceata pe urmaritoare. Dintre echipele aflate in spatele FCSB, numai Sepsi are 24 de reusite in acest sezon. Restul cluburilor au maximum jumatate din golurile date de liderul din Liga 1! CFR, Viitorul, Gaz Metan, Botosani si Astra au inscris cate 21 de goluri!