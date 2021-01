Man, ADIO transfer iarna asta?! Ce a spus golgeterul de la FCSB dupa 3-0 cu Astra: "Numai la asta ma gandesc"

Man ii asigura pe fanii FCSB ca nu se gandeste la plecare, in ciuda zvonurilor care anunta ca mai multe echipe din Europa il urmaresc atent.

Becali a spus ca are oferta de 12 milioane pentru golgeterul sau, dar cere 14 pentru a da 'verde' afacerii. La Man n-au ajuns discutiile legate de transferuri, asigura fotbalistul. Man spune ca vrea titlul cu FCSB, abia apoi sa plece intr-o liga mai tare.

"Am inceput bine anul, suntem fericiti. Am intalnit o echipa care s-a aparat foarte bine, am reusit sa patrundem si sa marcam. Punctele ne dau incredere, mergem mai departe. Pe undeva, e normal sa intri in panica odata cu trecerea timpului. Patrundeam foarte greu. Nu e o competitie intre mine si Tanase, ma bucur sa marcheze, sper sa continue tot asa. Ne bucuram unul pentru celalalt cand avem reusite, asta e tot ce conteaza.

Cand va veni momentul sa fac pasul urmator, sper sa fiu pregatit. Joc meci de meci, asta e cel mai important, cresc zi de zi. Vreau sa castig campionatul. Eu eram in cantonament, nu m-a interesat de transferuri. Am vrut sa fiu pregatit cand ajung din nou la meciuri. Treaba noastra e sa ne antrenam. Stiu ca amicalul cu turcii era programat de la Bucuresti", a spus Man la Digisport.