Reactia barbatului care a injurat timp de doua minute in meciul FCSB - Astra! "A depasit limita si eu am mers prea departe!"

Preparatorul fizic al Astrei a fost cel care s-a auzit la televizor injurandu-l pe un adversar de pe banca celor de la FCSB, dar si pe arbitrul Marcel Birsan. George Neagu a vorbit, la finalul partidei, despre incident si despre ce l-a enervat atat de tare.

Barbatul, care a lucrat in trecut la Dinamo, a declarat ca a fost provocat de un oficial al celor de la FCSB.

"Imi cer scuze pentru acest incident in care am fost implicat. Este o situatie neplacuta. Am fost injurat de mama, iar mama mea este decedata. Nu am putut sa trec cu vederea toate injuraturile acelei persoane imbracate cu o geaca pe care erau inscriptionate insemnele FCSB.

Este voie cu fani la meci? Cum este posibil ca cineva sa injure incontinuu? A depasit limita si am ajuns si eu prea departe. Imi cer scuze”, a declarat George Neagu, potrivit GSP.

Incidentul a pornit de la un cot al lui Cretu care l-a lovit in piept pe Budescu.