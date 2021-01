EXCLUSIV | "Trebuie sa nu se mai excite asa tare cand intra in careu!" Un jucator de la FCSB, mustrat dupa victoria cu Astra

FCSB a castigat cu 3-0 in fata Astrei, in primul meci oficial din 2021.

Risto Radunovic, singurul fotbalist transferat de FCSB in aceasta iarna, a debutat cu un assist in tricoul ros-albastrilor.

Chiar daca antrenorul Toni Petrea a spus ca este multumit de fundasul despre care nu crede "ca a gresit vreo pasa in meciul asta", nu toata lumea s-a aratat la fel de impresionata.

Nana Falemi a declarat, la Pro X, ca fundasul trebuie sa mai lucreze la calitatea centrarilor sale si sa fie mai concentrat atunci cand intra in careu, spunand ca scorul ar fi putut fi mult mai mare daca pasele lui Radunovic ar fi ajuns unde trebuia.

"FCSB nu are nevoie sa joace cu un varf clasic pentru ca si-a facut jocul pe jucatorii pe care ii au. Cand aveau un varf de careu, jocul era facut pe ei, cu centrari in careu. Acum se joaca cu mingea jos, pe culoare, pe combinatii rapide, iar Tanase se remarca drept un foarte bun servant.

Radunovic trebuie sa mai lucreze la calitatea paselor, sa fie mai atent, sa nu se excite atat de tare cand intra in careu, pentru ca aseara putea sa fie 5-0. Cand ajunge in careu nu trebuie sa fie atent doar la poarta, ci sa intoarca mingea inapoi spre 11 metri, spre 6 metri, nu doar in gura portii ca sa-l faca mare pe portar", a mentionat Falemi la Ora exacta in sport.