Sport.ro a stat de vorbă cu Wesley Lopes (45 de ani), unul dintre cei mai iubiți fotbaliști străini care au evoluat în Liga 1. Brazilianul își amintește cu emoție de perioada petrecută în România. Atacant, autor a 64 de goluri în primul eșalon, spune că Vasluiul și oamenii de aici au rămas „acasă” pentru el.

Stabilit în Brazilia, Wesley se antrenează zilnic și este implicat direct în cariera fiului său, Yuri, în vârstă de 18 ani, pe care ar vrea să-l vadă jucând chiar în România. VEZI DETALII AICI

Wesley urmărește în continuare Liga 1 și naționala României și crede că „tricolorii” au o șansă în meciul dificil cu Turcia, mai ales datorită selecționerului.

Fiul lui Wesley poate semna în România!

Salut, Wesley! Ce faci, cum ești?

Uite bine, aici. Am ajuns acasă acum. Am fost la antrenament.

Când mai vii în România?

Of, vai de mine!

Nu ți-e dor?

Ba da, cum să nu. Îmi e foarte dor de România. Dar, sincer, și mai dor îmi e de mici și bere. Acum, lăsând mișto-urile deoparte, chiar îmi e dor de România. Urmăresc meciurile, mai vorbesc cu băieții de acolo. Vreau cât mai repede să ajung. Poate vă fac o surpriză!

Oricum, o să aveți o surpriză! Crede-mă. De o lună vorbim cu un om important din România ca să poată veni copilul meu, Yuri, să joace în România.



Wesley, alături de fiul său, Yuri. Pe unde?

Surpriză! Dacă decide Wesley, mâine plec. Este comunicativ. Are tot ce trebuie. Are 18 ani.

Mulți ani înainte!

Mulțumesc! A terminat școala. Are calitate, are ce trebuie. Sper să rezolvăm. El nu vrea să joace aici, în Brazilia.

Te antrenezi cu el?

Da, da. Chiar acum am făcut antrenament dimineața. Așa trebuie să facă, zi de zi. Așa e important, să muncească mult, mult, mult.

E atacant ca tine sau…?

El zice că vrea să joace atacant, ca mine. Nu cred, e greu. Joacă mijlocaș, poate și pe bandă. E stângaci și are forță.



Wesley, alături de fiica sa și de fiul cel mare, Yuri Dacă tot vorbim de România, ce zici că face naționala împotriva Turciei?

Of, greu, frate! Turcia a făcut egal cu Spania, 2-2. E meci foarte, foarte greu! M-am uitat la meciul României cu San Marino, 7-1. Dar aici nu e vorba de San Marino. N-au echipă națională bună. Pe ei îi băteam cu 10-0 când jucam la Vaslui dacă ne puneam serios (râde). Ce spune Wesley despre Turcia - România

Au făcut egal cu Spania, trebuie foarte bine analizați jucătorii pe care îi au. Turcia are un lot valoros. Joacă acasă, pe un stadion plin… cred eu că va fi un meci foarte greu.

Trebuie să ținem cont că avem un antrenor foarte, foarte bun. Poate cel mai bun din România! Sper să nu zic vreo prostie, dar e un antrenor care înțelege foarte bine fotbalul. Are echipe bune antrenate la activ. A antrenat în Champions League…

Deci zici că o mică șansă avem acolo…

Da! Jucăm 11 vs 11! Tot 11 oameni au și ei. Trebuie să înțeleagă jucătorii asta. Fotbaliștii trebuie să fie foarte, foarte concentrați la meciul ăsta. E meci de viață și de moarte. Mingea e rotundă. Wesley are un mare regret: „Îmi pare foarte rău”

Ai fi vrut să joci pentru naționala României?

Cum să nu! Când am fost la Vaslui, sigur că mi-am dorit. Am vorbit cu lumea, se știe acest lucru. România este a doua mea casă. Toată lumea știe că aici am jucat cel mai bun fotbal. Am jucat foarte bine în Portugalia, în Arabia Saudită, în Spania, dar în România a fost cea mai bună perioadă pentru mine.



Wesley, purtând tricoul naționalei României de fotbal Ai vreun regret? Da, Nu am câștigat niciun trofeu și îmi pare foarte rău. Domnul Porumboiu a băgat foarte mulți bani, a fost o echipă superbă, frumoasă, dar din păcate nu am reușit să câștigăm nimic. Îmi pare foarte rău de tot lucrul ăsta.

Mai vorbești cu Porumboiu?

Da! Ținem legătura. Mereu îmi spune că sunt ca un fiu pentru el. Ne înțelegem bine. Am mare respect pentru domnul Porumboiu.

Din păcate, s-a retras din fotbal. Problema lui și cred eu că a ceea ce a pierdut fotbalul românesc a fost un băiat care punea banii și îi plăcea fotbalul.



Adrian Porumboiu (foto stânga), alături de Wesley (foto dreapta) Lumea vorbește. Toată lumea vorbește urât, toată lumea vorbește ce vrea. Dar nu contează! Gigi Becali, spre exemplu. El vorbește peste tot ce vrea. Are bani, face ce vrea. „Gigi Becali a tot vorbit despre mine, dar nimeni nu m-a sunat!”

Părerea mea e că e un mare păcat că domnul Porumboiu s-a retras din fotbal. Tot ai spus de Becali… parcă te-a vrut la FCSB.

Da, m-a dorit. Gigi Becali a tot vorbit despre mine, dar nimeni nu m-a sunat, nimeni nu mi-a sunat impresarul. Toată lumea vorbește, cum am spus și mai devreme. Lumea vorbește ce vrea la ziar, la televiziune. Dar Gigi Becali niciodată nu m-a sunat. Trebuie lumea să înțeleagă lucrul acesta. Toată lumea zicea că mă vrea, că „Domne, îl vreau pe Wesley”, dar trebuie să ai bani! Am jucat bine la Vaslui și mă bucur că lumea își amintește de mine.



Ai vorbit în trecut și de Stanciu. Ai un mesaj să îi transmiți?

Mi-l amintesc pe Stanciu. Știu că joacă la Genoa, că e pe picior de plecare după ce a ratat penalty-ul ăla în minutul 90+10… doamne!

Pentru mine e un băiat foarte bun. Când era mai mic, la Vaslui, și eu, și Sanmartean, și Adailton eram alături de el. Vorbeam tot timpul cu el. Noi credeam că are valoare și acum e căpitan la națională, e nr. 10, poate ajuta foarte mult la meciul cu Turcia. „Turcii sunt săriți de pe fix”

Aveți o echipă bună și puteți să puneți probleme în meciul cu Turcia. Dar vă mai zic ceva. Acolo va fi stadion plin. NE-BU-NI-E! Stadion plin, ești nebun la cap? Turcii sunt săriți de pe fix! Să știți lucrul ăsta!

Trebuie să nu aveți frică! Aveți jucători valoroși, credeți-mă. E greu, sigur că e greu. Să nu uităm, suntem toți la fel. E problemă la cap, e problemă de mentalitate. Jucătorii trebuie să aibă încredere în ei.

Poate va spune lumea acum: „Uite, vorbește și Wesley ăla!”, dar asta e viața. Eu nu vorbesc prostii! Vă spun adevărul. Aveți echipa națională bună. Trebuie să aveți mentalitatea de campion, încredere… asta cred eu. „A intrat Porumboiu în vestiar și i-a aliniat pe băieți”

Hai să vorbim puțin și de Vaslui. Zi-mi și mie o poveste amuzantă cu Porumboiu. Prima care îți vine în cap.

Sunt multe… o grămadă! Hai că îți zic. După un meci, după ce făcusem egal la Cluj, Porumboiu intrase în vestiar. A făcut ședință. Și i-a aliniat pe băieți: „Auzi, tu și tu și tu și tu, de ce nu faceți față cu Wesley? El bea bere, f*te, face ce vrea. Voi mergeți la restaurant, beți lapte, beți suc de portocale, mâncați toate fițele și nu jucați nimic! Duceți-vă cu Wesley la bere să jucați ca el!” Nebunia lui! N-a fost frumos, adevărat, dar era patronul, avea banii, putea să vorbească ce voia.



Domnul Porumboiu vedea că muncesc mult la antrenament, eram primul care venea și ultimul care pleca acasă. Pentru că trebuia să muncesc foarte mult. Lumea trebuia să înțeleagă asta. Trebuie să muncim. Nu aveam timp de plimbare. Am luat fotbalul foarte în serios.

Lumea comenta: „Wesley, bei bere! Wesley face nu știu ce…”. Da, aveam timp și de asta. Când joci fotbal, joci fotbal. Când bei bere, bei bere. Crezi tu că alții nu consumă? Câți fotbaliști am văzut că beau bere, vai!

Repet, când era să bem bere, beam bere, când era să mâncăm mici, mâncam mici, când era fotbal, jucam fotbal. Ce am greșit eu e că nu m-am ascuns. M-am arătat în public când făceam astea.

Vaslui era un oraș foarte mic. Beau o bere la restaurant, lumea vede. „Wesley, bei bere!”…



Ce spune despre povestea celor 62 de beri băute Circulă și povestea aceea cu cele 62 de beri. E adevărată?

Cum să bei 62? Cum? Zi-mi cum? Ai cum fizic să bei 62 de beri? Zi-mi… nu ai cum (râde). Pune-mă pe mine, pe Tamaș și pe Mutu și tot nu bem 62 de beri. N-ai cum. Dar lumea vorbește ce vrea. Urât lucrul ăsta. Dar asta a fost treaba. Mi-a făcut probleme, dar aia e.

Cu toate acestea, domnul Porumboiu a vorbit mereu frumos de mine. Știa cât de mult munceam.

Știu că acum ești impresar. Te-ai gândit să te faci și antrenor?

Da, acum am făcut licența și pot să fiu antrenor secund, să fiu în staff tehnic. Vreau să intru în lumea asta, să intru în staff-ul tehnic pe undeva.



Nu vrei să vii în România?

Ba da! Cum să nu! Dacă se poate, da. Am vorbit cu Adailton acum câteva zile. Adailton acum e acasă, în Brazilia, și el e antrenor secund. A zis că în doi ani vrea să devină antrenor principal și să vină prin România. Și a zis că mă aduce! Zicea că sunt primul pe care îl aduce. Lumea știe că Adailton este un băiat foarte serios și vrea să fie antrenor. El să fie „principal” și eu „secund”.

Mulțumesc, Wesley! Nici nu am simțit că a trecut timpul. Zi frumoasă!

Mulțumesc, frate! Te pup, zi frumoasă!



Poze de colecție cu Wesley Lopes da Silva