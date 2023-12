Fost jucător la FC Vaslui între 2009 și 2010, Serge Akakpo (36 de ani) este unul dintre cei mai titrați fotbaliști care au evoluat în România.

Fundașul central care are în CV inclusiv titlul de campion european cu naționala Franței la categoria Under 17 a vorbit cu Sport.ro despre această performanță și despre perioada petrecută în țara noastră.

Serge Akakpo a fost titular în finala europeană U17 din 2004, Franța - Spania 2-1, alături de Samir Nasri, Hatem Ben Arfa, Jeremy Menez sau Steven Thicot (fundașul ajuns ulterior la Dinamo), în timp ce la adversari au jucat atunci Gerard Pique, Cesc Fabregas sau Diego Capel.

Interviul cu Serge Akakpo

Serge, ai câștigat titlul european cu o națională magnifică Under 17 a Franței, după o finală de poveste cu Spania lui Pique și Fabregas. Ce îți mai amintești după aproape două decenii?

Campionatul European pe care l-am câștigat în 2004 a fost primul pentru Franța la nivel U17. Așa că, evident, am scris o filă în istoria fotbalului francez și a fost un sentiment unic pentru noi toți.

Finala a fost foarte intensă, împotriva unei echipe spaniole foarte bune, care i-a avut pe Gerard Pique și Cesc Fabregas în echipa de start.

Am fost norocoși pentru că am marcat în primul minut (n.r. - prin Kevin Constant, viitorul jucător al lui AC Milan) și asta ne-a ușurat jocul, dar când Spania a egalat prin Gerard Pique am pierdut controlul.

Din fericire, Samir Nasri a marcat cel de-al doilea gol după un efort individual excelent.

Cum era pe atunci puștiul Karim Benzema?

Am avut atât de multă calitate în echipa noastră încât Karim Benzema era rezervă în acel moment, atacanții titulari au fost atunci Hatem Ben Arfa și Jeremy Menez.

Puștiul Benzema era tehnic și foarte puternic în fața porții, iar atunci când intra pe teren și avea o singură ocazie era un gol garantat pentru echipa noastră!

La FC Vaslui ai debutat practic în fotbalul profesionist, ai jucat și în cupele europene și ai lucrat cu doi oameni importanți din fotbalul românesc, fostul atacant Viorel Moldovan și fostul arbitru Adrian Porumboiu. Cum i-ai cunoscut pe cei doi ca antrenor și, respectiv, patron?

Antrenorul Viorel Moldovan este cel care m-a convins să vin la FC Vaslui, în campionatul României.

A știut să găsească cuvintele potrivite pentru a mă atrage, dar și pentru a mă liniști, pentru că eram foarte tânăr și nu plecasem niciodată din Franța.

A fost un antrenor foarte bun, foarte concentrat pe micile detalii ale jocului, dar care a știut și să le dea jucătorilor săi responsabilitate și încredere.

Este păcat că nu a putut să-și ducă treaba la bun sfârșit la FC Vaslui, ar fi meritat să joace în Europa cu acel club.

Și Adrian Porumboiu?

Patronul Porumboiu a fost un președinte foarte pasionat, uneori un pic prea pasionat (n.r. - râde).

Era foarte exigent, dar știa fotbal, ceea ce nu este cazul tuturor proprietarilor.

Se simțea că avea multă ambiție pentru clubul său, voia să câștige fiecare meci, dar fotbalul nu este matematică.

Ai avut și alte oferte din România?

Da, au mai fost două sau trei cluburi interesate, dar alegerea mea a căzut pe FC Vaslui datorită proiectului sportiv oferit, dar și datorită antrenorului Viorel Moldovan.

Mai urmărești fotbalul din România? De când ai plecat, FC Vaslui s-a desființat, Steaua nu mai este Steaua și acum poartă numele FCSB, Dinamo a retrogradat și a revenit apoi în Liga 1, dar este din nou la retrogradare...

Da, urmăresc întotdeauna campionatul românesc. Când ai jucat într-un campionat, devine un reflex să te uiți din când în când la rezultate.

Multe lucruri s-au schimbat sau au evoluat de când am plecat eu, dar este în continuare un campionat foarte competitiv care scoate la iveală ce e mai bun din jucătorii tineri.

L-am cunoscut pe Daniel Niculae la AJ Auxerre și am văzut că acum este unul dintre conducătorii de la Rapid București, clubul său preferat. Este un om bun și îi doresc mult succes în noua sa funcție.

În Ucraina am jucat și cu mai mulți jucători români, printre care Răzvan Cociș, Marius Niculae, Alexandru Tudose și Lucian Burdujan, cu care am mai jucat la FC Vaslui. Prin intermediul lor, m-am ținut la curent cu fotbalul românesc.

* În partea a doua a interviului, care va fi publicată mâine, Serge Akakpo va vorbi despre cum a văzut moartea cu ochii după ce a fost grav rănit în atentatul terorist de la Cupa Africii pe Națiuni, dar și despre poziția importantă pe care o deține acum la echipa națională din Togo.