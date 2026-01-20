EXCLUSIV Fiul lui Wesley Lopes semnează în România! Fostul goleador este foarte mândru: „Are forță!”

Fiul lui Wesley Lopes semnează în România! Fostul goleador este foarte mândru: „Are forță!” Superliga
Yuri Lopes este aproape de un transfer chiar în țara unde tatăl său a scris istorie.

yuri lopesWesleyWesley LopesFC Vaslui
Wesley Lopes, fostul golgheter legendar al Ligii 1 în tricoul lui FC Vaslui, a vorbit pentru Sport.ro despre viitorul fiului său cel mare, Yuri, care este foarte aproape de a semna cu o echipă din România.

Brazilianul a dezvăluit că negocierile sunt avansate, însă a preferat să nu ofere numele clubului. Cert este că Yuri Lopes, proaspăt major, este decis să facă pasul spre Europa și să înceapă o carieră departe de Brazilia.

Fiul lui Wesley Lopes semnează în România

Yuri are 18 ani, a terminat școala și se antrenează constant, inclusiv alături de tatăl său. Deși ar fi vrut să-i calce pe urme ca atacant, Wesley crede că fiul său se potrivește mai bine ca mijlocaș sau extremă dreapta.

„Discutăm de o lună cu un om important din România ca să poată să vină băiatul meu să joace acolo. Unde? Surpriză. Dacă decide Wesley, vine și mâine. Are calitate, are ce trebuie. Sper să rezolvăm. El zice că vrea să joace atacant, ca mine. Nu cred, e greu. Joacă mijlocaș, poate și pe bandă. E stângaci și are forță”, a declarat fostul golgheter al Vasluiului pentru Sport.ro.

Wesley Lopes rămâne unul dintre cei mai iubiți străini care au evoluat în Liga 1. Cu 61 de goluri marcate în campionat și 77 în total pentru FC Vaslui, Wesley este al doilea cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, depășit doar de Eric de Oliveira, tot brazilian, în 2020.

