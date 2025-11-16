Jugurtha Hamroun, fostul winger al FCSB, a depănat pentru Sport.ro un episod savuros din perioada petrecută la clubul roș-albastru, când l-a avut coleg pe Gabriel Tamaș.



Hamroun: „Tamaș mirosea a băutură de la 3 metri!”



Cei doi au fost colegi la FCSB între 2015 și 2017, iar Hamroun a povestit cu umor că a existat o dimineață în care fostul fundaș a venit la antrenament în stare de ebrietate.



„Făceam glume pe tema asta, dar el le ia bine, nu se supără. Țin minte o dată când a venit la antrenament și mirosea a băutură de la trei metri. N-a stat mult și a zis că-l doare ceva. Dar e un băiat foarte bun și un jucător excelent”, a spus algerianul.



Gabriel Tamaș a a vut o carieră nomadă și se poate lăuda cu apariții pentru echipe precum Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich, Watford sau Hapoel Haifa. În România a trecut pe la Dinamo, CFR Cluj, FCSB, Astra, „U” Cluj, Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna.



La fel de spectaculoasă este însă și lista incidentelor cauzate de consumul de alcool.



Printre pățaniile fostului fundaș putem aminti scandaluri în restaurante și cluburi, absențe din cantonamente, uși sparte de bloc, un turneu ratat al naționalei în America de Sud și, mai grav, arestarea din 2019, când a fost prins în Israel conducând cu 200 km/h în stare de ebrietate.

