VIITORUL - CRAIOVA 2-0 | Gica Hagi: "Toti romanii se bucura daca FCSB recupereaza numele Steaua! Alaturi de Dinamo face progrese"

Hagi ar fi fericit daca FCSB ar recupera numele Steaua.

Procesul dintre FCSB si Steaua Armatei continua, iar Hagi spera ca finul sau sa recupereze numele Stelei. Hagi crede ca o revenire a Stelei, alaturi de resuscitarea lui Dinamo pot contribui la revenirea fotbalului romanesc la nivel de club. Declaratiile au venit dupa victoria obtinuta de Viitorul in fata Craiovei, in care Ianis Hagi a stralucit.

"Si eu, si stelistii, toti romanii s-ar bucura! Romania a pierdut dupa '90 doua lucruri fundamentale. Doua echipe mari, ca Steaua si Dinamo. Pentru mine este incredibil ce se intampla cu aceste doua cluburi care sunt enorme si au facut istorie in Romania. Au dus fotbalul romanesc la nivelul cel mai inalt.

Din pacate, ca orice lucru, s-a rupt in bucati. Sper ca intr-o buna zi lucrurile sa revina la normal in Romania. Imi doresc ca atat Steaua, cat si Dinamo sa revina la nivelul lor, iar noi ceilalti sa incercam sa-i batem.

Impreuna sunt puternice, cum sunt Real si Barca, cum sunt Bayern si Dortmund. Nu pot fi altele. Cu tot respectul pentru Craiova, Pitesti, UTA, Petrolul. Steaua si Dinamo au facut performante in Europa, au avut jucatorii cei mai buni.

Din pacate, in momentul de fata trec prin momente dificile din cauza unor decizii care nu au fost bine luate. Si este pacat pentru fotbalul romanesc.

As fi cel mai fericit ca aceste doua cluburi sa redevina cele mai puternice din Romania, iar ceilalti sa incercam sa fim mai buni ca ei. Atunci am face progrese", a declarat Gica Hagi dupa calificarea in finala Cupei Romaniei.



Hagi propune doua nume noi la Viitorul

Gica Hagi pregateste deja urmatoarea echipa de la Viitorul. Daniel Barzu si Gabriel Danuleasa sunt doi jucatori de 17 ani ce vor face pasul spre echipa de seniori.

„Daniel Barzu si Gabriel Danuleasa, ambii de 17 ani. Ei ajung intr-un an si jumatate la echipa mare. Asta, daca nu o iau razna! Asta, daca nu se duc la Bucuresti si daca nu le dai bani multi, cum le-ai dat tu, Gigi! Salarii mari, nu i-ai provocat, nu i-ai motivat.

Eu le dau jumate, jumate. Salariu mic, plus bonusuri. Si bonusuri poti sa iei de doua, trei ori mai mult decat salariu. Daca nu iei banii dinainte, produci performanta. De aceea merg lucrurile la mine. De doua ori mai mult decat salariu a luat Ianis, toate bonusurile. Pai ce, ai doar drepturi, nu si obligatii?”, a declarat Gica Hagi intr-o conferinta de presa.

