CSA a primit interzis sa foloseasca marca STEAUA BUCURESTI! Decizia luata astazi de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti

Curtea de Apel Bucuresti a dat o decizie in dosarul in care Becali a actionat in instanta clubul CSA.

CSA nu are voie sa foloseasca marca Steaua Bucuresti, nici CS Steaua 1947-1947! Decizia a fost anuntata astazi de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti!

Potrivit portalului de justitie al Romaniei, Curtea de Apel Bucuresti a decis ca CSA, parata intr-un dosar intentat de FCSB, nu are voie sa foloseasca marcile Steaua Bucuresti, Steaua si CS Steaua 1947-1967! De asemenea, CSA a fost obligata sa plateasca cheltuielile de judecata!

CSA a pierdut dreptul de a folosi 26915 STEAUA BUCURESTI, MN 63179 CS STEAUA 1947 -1967, MN 63180 – STEAUA, MN 63287 – A. Totusi, Clubul Sportiv al Armatei ramane cu MN 72827, marca pentru care se razboieste cu Gigi Becali.

In acest moment, CSA are o cale de atac si anume recursul.

Decizia Curtii de Apel

"Solutia pe scurt: Evocand fondul, dupa anularea cu retinere: Admite in parte actiunea. Constata decaderea paratei Clubul Sportiv al Armatei Steaua din drepturile conferite asupra marcilor inregistrate: MN 26915 STEAUA BUCURESTI, MN 63179 CS STEAUA 1947 -1967, MN 63180 – STEAUA, MN 63287 – A, pentru toate produsele si serviciile pentru care ele sunt inregistrate. Respinge in rest actiunea ca neintemeiata. Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 20.411 lei cu titlu de cheltuieli de judecata proportional cu admiterea in parte a actiunii. Cu recurs in 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin mijlocirea grefei, azi, 25.04.2019.

Document: Hotarare 25.04.2019", se arata pe documentul postat pe site-ul portal.just.ro