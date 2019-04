ULTIMA ORA | Ce inseamna, de fapt, victoria FCSB-ului in fata CSA, la Curtea de Apel! Reactia avocatului lui Gigi Becali!

CSA Steaua nu are voie sa foloseasca marcile Steaua Bucuresti, Steaua si CS Steaua 1947-1967, a decis astazi Curtea de Apel Bucuresti!

FCSB a obtinut o victorie importanta in razboiul cu CSA Steaua. Clubul Sportiv al Armatei a pierdut dreptul de a utiliza marcile Steaua Bucuresti, CS Steaua 1947-1967 si Steaua. Totusi, marca notorie ramane in Ghencea. Avocatul lui Gigi Becali explica ce inseamna, de fapt, aceasta decizie.

Pentru Becali, aceasta victorie reprezinta un elan in dosarul in care CSA ii cere despagubiri de 37.000.000 euro.

Avocatul lui Gigi Becali spune ca CSA ramane cu marca notorie, dar aceasta decizie este dovada ca nu ii poate cere lui Becali 37.000.000 euro, in conditiile in care nu are dreptul de folosinta al numelor Steaua Bucuresti, CS Steaua Bucuresti 1947-67 si Steaua.

Ce spune avocatul FCSB

"Este o solutie buna pentru noi. Instanta i-a decazut pe ei din 5 marci, inclusiv marca cu semnul A, care ii lega de vechiul club! A ramas o singura marca la CSA, considerata notorie de Inalta Curte, in 2014, pentru ca a retinut autoritatea de lucru judecat. Noi vom contesta lucrul acesta pe recurs. Aspectul pozitiv este ca o instanta de judecata a retinut cu caracter definitiv faptul ca ei nu au folosit marcile. Acest lucru ne va favoriza foarte mult in procesul de prejudiciu. Ei nu vor putea dovedi existenta unui prejudiciu atata vreme cat nu au folosit marcile chiar ei. Toate dovezile de folosire de milioane de euro au fost considerate ca nefiind folosite in scopul activitatii lor. Procesul fiind pe rol, noi nu vom face dezvaluiri legate de probe sau de alte lucruri de la dosar, pentru ca respectam institutiile statului si magistratii", a declarat Adrian Cavescu, conform publicatiei Fanatik.