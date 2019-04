VIITORUL - CRAIOVA 2-0 | Reactia lui Ianis Hagi dupa ce a calificat-o pe Viitorul in prima finala de Cupa! Ce a spus despre meciul cu CFR Cluj din campionat

Ianis Hagi a marcat o dubla in Viitorul 2-0 Craiova. Viitorul va juca finala Cupei Romaniei impotriva Astrei.

Viitorul a invins cu 2-0 Craiova la Ovidiu, in mansa secunda a semifinalelor Cupei Romaniei. In tur, formatia lui Gica Hagi castigase in Banie cu 2-1. Ianis Hagi a marcat o dubla in aceasta seara. el a vorbit la finalul partidei.

Ianis Hagi: "Jucam la victorie cu oricine! Asa vom juca si la CFR"

"Suntem foarte fericiti ca ajungem in prima noastra finala de Cupa! Suntem fericiti ca am castigat si la retur! Vorbeam inaintea meciului ca avantajul e minim si trebuie sa fim atenti! Ne-am spus ca nu trebuie sa primim gol si sa marcam macar de doua ori. Suntem fericiti ca am reusit!

Craiova a fost peste noi in repriza a doua, dar noi ne-am inchis bine, apoi am reusit sa marcam pentru 2-0.

Finala e finala! Presiunea e alta! Noi suntem pregatiti, asta ne dorim, acesta este obiectivul! Am tratat foarte serios Cupa si meritam aceasta calificare in finala.



Vom juca fotbalul nostru cu CFR! Mergem la orice meci sa facem presiune, sa jucam un fotbal placut si sa incercam sa castigam. Suntem pregatiti pentru meciul cu CFR!

Sunt fericit ca imi fac treaba, rolul meu e sa fac diferenta, de mic mi s-a spus asta. Eu trebuie sa dau gol sau pasa de gol indiferent de adversar! Sper sa continui asa", a spus Ianis Hagi dupa Viitorul 2-0 Craiova.