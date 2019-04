CSA VS. FCSB | Reactia lui Duckadam dupa decizia Curtii de Apel: "Si dreptatea asta trebuie restabilita" Cat mai dureaza procesul

CSA Steaua a pierdut dreptul asupra unor marci importante. Curtea de Apel Bucuresti a decis ca CSA nu poate folosi marcile Steaua Bucuresti, Steaua si CS Steaua 1947-67.

FCSB a obtinut o victorie de moral in fata CSA. Clubul Sportiv al Armatei Steaua a pierdut dreptul asupra marcilor Steaua Bucuresti, Steaua si CS Steaua Bucuresti 1947-67. Totusi, CSA ramane cu marca notorie de la care a pornit intregul scandal cu Becali.

Aceasta decizie poate cantari insa mult intr-un alt dosar, cel al prejudiciului. Ca urmare a acestei decizii, Becali poate argumenta ca cererea CSA ca el sa plateasca despagubiri de 37.000.000 euro este neintemeiata, din motiv ce CSA nu are dreptul asupra marcilor respective.

Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, a reactionat si el.

Duckadam: "Si dreptatea asta trebuie sa fie restabilita"

"Da, era deja o aberatie cu acel proces in care se cereau 37 de milioane de euro despagubiri pentru sigla si mai stiu eu pentru ce alte prejudicii. Mi se pare ok decizia Curtii de Apel. Adica, este un prim pas in care cred eu ca lucrurile se vor pune la punct.

Cred ca va mai dura un an si jumatate, poate chiar doi, dar cred ca pana la urma si dreptatea asta trebuie sa fie odata restabilita. Da, ma simt mai bine", a spus fostul mare portar la Digi.