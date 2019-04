ULTIMA ORA: COMUNICAT FLORIN TALPAN! Juristul CSA afirma: "Marca Steaua ne apartine si nu va fi niciodata a FCSB-ului"

Contactat de ProTV si www.sport.ro, Florin Talpan a promis ca "va lamuri totul intr-un comunicat oficial".

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a oferit un punct de vedere prin intermediul unui comunicat oficial, dupa ce Curtea de Apel a decis ca CSA Steaua nu mai poate folosi o serie de marci notorii: Steaua Bucuresti, Steaua, CS Steaua Bucuresti 1947-1967.

Comunicatul lui Florin Talpan

"Ca urmare a pronuntarii Curtii de Apel Bucuresti in dosarul cu nr. 11509/3/2017, doresc sa fac urmatoarele precizari juridice pentru corecta informare a presei si suporterilor stelisti, privind decizia:

FCSB a solicitat instantei ca sa admita urmatoarea actiune cu urmatoarele petitie:

1. sa se constate ca reclamanta detine o marca notorie, neinregistrata avand denumirea de STEAUA larg cunoscuta segmentului de public vizat in Romania pentru serviciile aferente unui club profesionist de fotbal din clasa 41 conform clasificarii de la Nisa,

2. decaderea paratei din drepturile conferite intrucat nu au facut obiectul unei folosiri efective in principal pentru toate produsele si serviciile solicitate la inregistrare si in subsidiar pentru serviciile aferente unui club profesionist de fotbal din clasa 41 conform clasificarii de la Nisa a marcilor inregistrate:

MN 26915/040052- STEAUA BUCURESTI

MN 63179/M2004 02477 - CS STEAUA 1947 - 1967

MN 63180/M2004 02478 - STEAUA

MN 63287/M2004 02479 - A

MN 129428/M2011 04325 - CLUBUL DE LANGA INIMA

MN 72827M2004 02304 - STEAUA BUCURESTI

3. in temeiul relei-credinte la depunere a cererii de inregistrare, sa se dispuna anularea marcilor:

MN 26915/040052- STEAUA BUCURESTI

MN 63179/M2004 02477 - CS STEAUA 1947 - 1967

MN 63180/M2004 02478 - STEAUA

MN 63287/M2004 02479 - A

MN 129428/M2011 04325 - CLUBUL DE LANGA INIMA

MN 72827/M2004 02304 - STEAUA BUCURESTI

MN 127403/M2013 04665 - PATRON LA STEAUA

MN 130904/M2013 09443 - STEAUA BUCURESTI

MN 142570/M2015 07436 - FOTBAL CLUB STEAUA BUCURESTI CLUBUL DE LANGA INIMA

4. in temeiul existentei relei credinte la depunerea cererii de inregistrare si al temeiului ca marcile au fost inregistrate cu incalcarea drepturilor anterioare apartinand reclamantei decurgand dintr-o marca notorie neinregistrata cu denumirea "STEAUA" si respectiv dintr-un semn "STEAUA" utilizat in activitatea sa comerciala in perioada 2003-2015, ambele dobandite anterior datei de depozit a cererilor de inregistrare a acestor marci ulterioare, sa dispuneti anularea marcilor:



MN 127403/M04665 PATRON LA STEAUA

MN 130904/M 2013 09443 STEAUA BUCURESTI

MN 142570/M 2015 07436 FOTBAL CLUB STEAUA BUCURESTI CLUBUL DE LANGA INIMA

5. interzicerea paratei utilizarea marcii "STEAUA" pentru servicii aferente unui club profesionist de fotbal.

Or, din toate aceste solicitari au fost admise doar o foarte mica parte, respectiv doar decaderea celor patru marci pe care noi le folosim efectiv. Astfel, instanta a decis , citez de pe portal:



"Constata decaderea paratei Clubul Sportiv al Armatei Steaua din drepturile conferite asupra marcilor inregistrate: MN 26915 STEAUA BUCURESTI, MN 63179 CS STEAUA 1947 -1967, MN 63180 – STEAUA, MN 63287 – A, pentru toate produsele si serviciile pentru care ele sunt inregistrate. Respinge in rest actiunea ca neintemeiata. Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 20.411 lei cu titlu de cheltuieli de judecată proportional cu admiterea in parte a actiunii. Cu recurs in 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin mijlocirea grefei, azi, 25.04.2019. Document: Hotarare 25.04.2019"

Din punctul meu de vedere, raportat la dificultatea spetei cu care m-am confruntat, pot afirma ca hotararea Curtii de Apel este o solutie buna. Astfel, desi FCSB a solicitat instantei decaderea noastra din marca notorie, acest lucru nu le-a fost admis. De asemenea, FCSB a solicitat instantei sa constatate ca aceasta ar detine o marca notorie neinregistrata cu numele de Steaua Bucuresti.

Or, instanta a respins aceasta cerere de constatare ca FCSB detine marca notorie Steaua Bucuresti.

Aceasta marca STEAUA BUCURESTI notorie ne apartine si va apartine mereu Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti. Niciodata nu va apartine FCSB.

O alta izbanda in dosarul de astazi este faptul ca nu am fost interzisi de catre instanta in a utiliza marca Steaua pentru serviciile aferente unui club profesionist de fotbal, asa cum a solicitat FCSB, si putem folosi in continuare pentru sectia de fotbal si pentru toate sectiile sportive marca notorie Steaua Bucuresti.



Nu ne-au fost anulate marcile nici pentru rea-credinta la inregistrare si nici pentru incalcarea drepturilor anterioare, asa cum a solicitat FCSB.

Este o solutie buna pentru care am muncit foarte mult, am depus probatoriu, zeci de dosare s-au aflat pe masa instantei, cu CD-uri, fotografii color, echipamente sportive, plachete, fanioane, albume, reviste, etc.



In privinta marcilor la care suntem decazuti (4 din 16 pentru care s-a solicitat de catre FCSB), vom face recurs deoarece sentinta nu este definitiva si consideram ca avem motive serioase si clare pentru a face recurs, deoarece noi am depus tot probatoriul in legatura cu folosirea efectiva a acestor marci (aceste marci le folosim in permanenta).

Aceasta speta a fost foarte grea, dificila, trebuind sa demonstram folosirea efectiva a marcilor, trebuind sa contracaram "ca in fotbal atacurile la poarta ale FCSB". Dar eu zic ca am castigat. Simpla decadere a celor patru marci pentru care vom face recurs nu este o solutie proasta pe ansamblul si dificultatea dosarului pentru care am muncit luni de zile.

In privinta cheltuielilor de judecata, din totalul de aproape 100.000 lei solicitat de catre FCSB s-au admis 20.411 lei care probabil sunt impartiti in 10.200 pentru fond si 10.200 pentru apel. Vom formula recurs si in privinta cheltuielilor de judecata deoarece Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti doar pentru copii color a cheltuit 8.000 lei, noi fiind tarati cu rea-credinta de catre FCSB in acest proces lung, costisitor si greu , iar instanta a omis sa ne acorde macar in parte plata acestor cheltuieli.

Multumesc comandantului Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, dl colonel Bixi Pompiliu Mocanu, care a inteles dificultatea acestui dosar, a avut incredere in mine si m-a sustinut", se arata in comunicatul lui Florin Talpan.

VEZI SI:



Dezvaluirea lui Sanmartean, la 8 ani distanta: De ce nu l-a convocat Piturca la nationala pana cand nu a semnat cu FCSB! #ZI-LE LIBERE!

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube