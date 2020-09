"Nu se poate caracteriza ce-a facut Borja Valle azi! Trebuie sa ai foarte multa minte!" Croitoru, FURIOS dupa 1-1 cu Botosani: "Mourinho sa mai astepte! Dinamo ne-a dominat o repriza intreaga!"

Marius Croitoru e dezamagit dupa egalul de pe terenul lui Dinamo.

Antrenorul Botosaniului ar fi vrut sa plece cu toate punctele din Stefan cel Mare.

"Sunt suparat pe mine si pe echipa mea. Maniera de joc in repriza a doua imi da voie sa fiu suparat. Sunt lucrurile noastre, nu vreau sa dezvolt. Am aratat ca o echipa care a venit dupa 15 ani sa joace cu Dinamo, asa aratam in repriza a doua. Nu am fost umili, ci tematori. Echipa mea nu vreau sa fie tematoare. Sunt suparat pe atitudinea din repriza a doua. As fi ipocrit sa spun atlceva: ne-am dominat din minutul 45 pana in minutul 95. Au fost peste noi astazi", a spus Croitoru la Digisport.

Antrenorul e incantat de executia lui Borja Valle, omul care i-a adus un punct lui Dinamo cu sutul sau fantastic de dincolo de centrul terenului in minutul 71: "Nu se poate caracteriza ce-a facut Borja Valle azi! E foarte greu sa faci asa ceva. Tre' sa ai minte in primul rand, apoi calitate. Minte fotbalistica, zic! Trebuie sa ai loviturea buna a balonului. Sa faci totul intr-o fractiune de secunda.... A demonstrat ca este un jucator foarte bun".

Croitoru nu se mai gandeste la meciul cu Mourinho din turul 3 preliminar al Europa League. Si-a amintit ca mai trebuie sa treaca si de macedonenii de la Shkedija in turul 2: "Vreau sa ma linistesc, sunt foarte suparat, foarte trist. Pacat ca am aratat asa dupa o vacanta de doua saptamani. Am aratat foarte rau a doua repriza. Ma gandesc cu frica la ce vine. Echipa din Macedonia e foarte buna, credeti-ma. Nu e usor sa castigi un campionat, indiferent de tara. Sa mai astepte Mourinho! Imi doresc sa ne prinda pregatiti meciul cu macedonenii."