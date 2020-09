VIDEO | NEBUNIE in derby-ul din C! Dinamo a intors de la 2-0 si a CASTIGAT cu FCSB! Va fi trimis si Adi Petre la echipa a doua? Raspunsul dat de Vintila

Dinamo a revenit de la 2-0 si s-a impus cu 3-2 in Stefan cel Mare contra FCSB in derby-ul echipelor secunde!

Timis si Tanasa au marcat primii pentru FCSB, dar 'cainii', condusi in teren de Mihai Popescu (trimis de Contra la echipa a doua), au intors scorul in repriza a doua.

Spinu, Stan si Bani au inscris pentru alb-rosii.

A fost debutul lui Bogdan Vintila pe banca echipei secunde a FCSB. Vintila nu-l va cere pe Petre de la Toni Petrea, desi atacantul nu mai prinde minute in Liga 1. Asteapta ca staff-ul primei echipe sa-i trimita jucatori pe care sa-i tina in forma.



"E un prim joc, am reusit sa-l dominam 60-65 de minute. Pe final, nu am reusit sa pastram ritmul si am pierdut. Probabil, la noi a contat ca n-am avut decat un senior, pe Simion, in rest doar jucatori U20. Ne-a lipsit un senior care sa tina cumva echipa in joc, s-o tina unita si sa gestioneze mai bine minutele de final. Eu nu solicit jucatori la prima echipa. Am un lot la echipa de liga a 3-a, sunt numai jucatori sub 20. Cand vin jucatori de la echipa mare, sunt bucuros, incerc sa-i aduc in ritm de joc", a spus Vintila.

