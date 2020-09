"Am ramas toti fara cuvinte! Nu mi-a venit sa cred!" Borja Valle, SOCAT cand i-a vazut pe ultrasii lui Dinamo in fata stadionului! Secretul din spatele golului MAGISTRAL reusit cu Botosani

Venit gratis de la Deportivo, Borja Valle (28 de ani) a marcat un gol fantastic la debutul sau in tricoul lui Dinamo.

Valle a intrat in primul minut al reprizei secunde si a inscris in minutul 71 cu un lob magnific de la aproape 60 de metri.

Valle se bucura ca a ales Liga 1. Spaniolul spune ca reusita impotriva Botosnaiului e cea mai frumoasa din cariera sa. A fost impresionat de primirea pe care fanii le-au facut-o jucatorilor inaintea partidei, in fata stadionului.

Imediat dupa meci, Borja a explicat si cum a ajuns la executia care face inconjurul Europei. Faptul ca a stat in tribuna in prima repriza i-a dat ideea.

"E posibil sa fie cel mai frumos gol din cariera mea, n-am mai dat niciodata asa. Sunt foarte fericit si pentru gol, si pentru echipa, am luat un punct dupa o repriza buna. Din cauza coronavirusului, am vazut meciul din tribuna, am vazut ca portarul sta iesit si am intrat pe teren cu ideea asta, sa dau peste el. Mi-a placut adversarul de azi, a jucat direct pe poarta. Noi inca nu suntem la cel mai bun nivel. Am venit aici pentru proiect, simteam nevoia sa schimb ceva, sper sa fie cea mai buna decizie pentru mine. A fost incredibil sa-i vad pe fani in afara stadionului. Am ramas fara cuvinte toti spaniolii!", a spus Valle la Digisport.