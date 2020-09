Dinamo i-ar putea da LOVITURA lui Becali! Dorit de patronul FCSB de un an, Chindris ar putea ajunge in Stefan cel Mare! Ce spune Croitoru despre mutare

FC Botosani a remizat cu Dinamo in Stefan cel Mare, scor 1-1.

In ultimele saptamani Dinamo s-a intarit cu jucatori straini, dar Cosmin Contra ar dori sa aduca la echipa si fotbalisti din campionatul intern. In presa au aparut informatii ca Dinamo ar fi interesata de Andrei Chindris si Denis Harut de la Botosani.

Intrebat de interesul lui Contra pentru jucatorii lui, Marius Croitoru a declarat ca pentru el ar fi o mandrie sa aiba jucatori la Dinamo.

"Ma bucur daca o echipa precum Dinamo si un antrenor la nivelul domnului Contra se uita la fotbalistii mei, pentru mine e un motiv de mandrie. Nu numai pentru mine ca antrenor. E un motiv de mandrie si pentru oras si pentru echipa. Daca Dinamo va redeveni ceea ce a fost o data pentru mine ar fi o mandrie sa am jucatori la Dinamo, iar dupa ce s-a intamplat in ultimele doua saptamani, semnele cam astea sunt. Sa dea Dumnezeu sa redevina Dinamo ce a fost si sa cumpere jucatori de la Botosani pentru ca eu as fi mandru", a declarat Croitoru.