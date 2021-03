Veste proasta pentru fanii Craiovei! Agentul lui Pigliacelli a facut anuntul! "Sper sa revina in Italia si lucrez la asta"

Pigliacelii a fost adus de Craiova in 2018, de la Pro Vercelli, din Italia.

Portarul italian al Craiovei este unul dintre cei mai apreciati portari din Romania, iar agentul sau vrea sa profite de aceasta imagine si sa-l duca inapoi in Italia. Agentul sau, Danilo Caravello, a discutat cu presa din Italia si a anuntat ca lucreaza sa-l readuca pe goalkepeer in "Cizma".

"Sper ca Pigliacelli sa revina in Italia si lucrez la asta. El este deja o certitudine la Universitatea Craiova, care e o echipa de top si in acest sezon in Romania. Revenirea sa in Italia va depinde de pretentiile clubului si de ceea ce vor cei de acolo. Apoi, mercato-ul se va deschide si pot aparea diferite oferte si solutii", a declarat Danilo Caravello, pentru Tuttomercatoweb.

Mirko Pigliacelli mai are contract cu U Craiova pana in vara lui 2022. De la venirea in Romania, Pigliacelli a strans 110 meciuri pentru U Craiova, dintre care in 42 a reusit sa nu ia gol. Mai mult, in tricoul oltenilor a marcat si singurul gol al carierei, intr-un meci FCSB - U Craiova 2-2, din penalty.