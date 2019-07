OFICIAL | CSU Craiova a devenit Universitatea Craiova! Ce a hotarat astazi FRF! Alte doua echipe si-au schimbat denumirea

CSU Craiova se va numi Universitatea Craiova.

Comeitetul executiv al FRF a aprobat astazi cu unanimitate de voturi solicitarea echipei din Liga 1, CSU Craiova de a folosi in competitii denumirea Universitatea Craiova, cu mentiunea ca in situatia in care apare o hotarare judecatoreasca care sa anuleze marca, sa suspende sau sa limiteze dreptul de utilizare a marcii respective sau sa anuleze contractul de utilizare a marcii, clubul solicitant sa revina de indata la participarea in competitii sub denumirea acestuia astfel cum este aceasta inscrisa in evidentele Registrului Comertului.

Craiova a depus inca din 11 iunie o cerere la FRF pentru a deveni Universitatea Craiova, dar decizia a fost amanata pe motiv ca forul de la Casa Fotbalului nu avea un aviz din partea LPF.

Alte doua echipe si-au schimbat denumirea



Fotbal Club R Bucuresti SA isi schimba denumirea in Fotbal Club Rapid 1923 SA, iar Clubul Sportiv Municipal Scolar Resita se va numi Clubul Sportiv Muncitoresc Resita.