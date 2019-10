Anunt de ultima ora! Piturca ar putea fi FORTAT sa mute CSU Craiova din oras! Ce decizie au luat sefii clubului

Gazonul hibrid montat pe Oblemenco ar fi trebuit inaugurat pe 4 noiembrie.

Lucrarile s-ar putea insa prelungi. Pentru a fi protejati in conditiile in care termenul prevazut initial va fi depasit, conducatorii Craiovei pregatesc varianta de rezerva Severin. Alaturi de conducerea CSU, reprezentantii FRF vor vizita maine stadionul pe care l-a folosit in acest sezon si Craiova lui Mititelu pentru a-si da acordul de omologare.

Astfel, vestea cea mai proasta pentru fanii olteni ar putea fi mutarea derby-ului cu Dinamo, programat pe 4 noiembrie, pe malul Dunarii!

Decopertarea gazonului de pe Oblemenco a inceput acum fix o saptamana, pe 18 noiembrie. Costurile totala ale lucrarii se ridica la aproximativ 700 000 de euro, din care 300 000 sunt asigurati de Primaria Craiova, iar restul de Compania Nationala de Investitii si de constructorul arenei. Terenul a fost adus din Grecia si va fi garantat timp de 6 luni de firma care-l monteaza, apoi urmand sa intre in grija primariei. Termenul de finalizare anuntat initial pentru montarea suprafetei de joc a fost de 13 zile.