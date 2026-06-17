U Cluj își află AZI adversara din turul 2 preliminar al Europa League

U Cluj va înfrunta Dinamo Kiev în primul tur preliminar din Europa League, meciurile urmând să se dispute pe 9 iulie (turul, în deplasare) și 16 iulie (returul, pe teren propriu).

În cazul în care va trece de Dinamo Kiev, U Cluj va avansa în turul 2 preliminar din Europa League, unde în continuare nu va avea statut de cap de serie. Echipa lui Cristiano Bergodi poate da peste un nou adversar de foc, inclusiv Benfica, PAOK Salonic sau Anderlecht.

Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din turul 2 preliminar al Europa League este programată astăzi, de la 14:00, la Nyon.

Lista posibilelor adversare ale lui U Cluj din turul 2 preliminar al Europa League