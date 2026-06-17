LIVE TEXT U Cluj își află AZI adversara din turul 2 preliminar al Europa League. Se anunță un nou meci de foc

U Cluj își află AZI adversara din turul 2 preliminar al Europa League. Se anunță un nou meci de foc Europa League
SPORT.RO
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Universitatea Cluj își va afla astăzi posibila adversară din turul 2 preliminar al Europa League.

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U Cluj își află AZI adversara din turul 2 preliminar al Europa League

U Cluj va înfrunta Dinamo Kiev în primul tur preliminar din Europa League, meciurile urmând să se dispute pe 9 iulie (turul, în deplasare) și 16 iulie (returul, pe teren propriu).

În cazul în care va trece de Dinamo Kiev, U Cluj va avansa în turul 2 preliminar din Europa League, unde în continuare nu va avea statut de cap de serie. Echipa lui Cristiano Bergodi poate da peste un nou adversar de foc, inclusiv Benfica, PAOK Salonic sau Anderlecht.

Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din turul 2 preliminar al Europa League este programată astăzi, de la 14:00, la Nyon.

Lista posibilelor adversare ale lui U Cluj din turul 2 preliminar al Europa League

Foto: Football Meets Data

În cazul în care va fi eliminată de Dinamo Kiev, U Cluj va coborî în turul 2 preliminar din Conference League, iar posibila adversară din această fază și-o va afla la tragerea la sorți programată tot astăzi, de la 15:00.

U Cluj, duel dificil cu Dinamo Kiev în primul tur din Europa League

Dinamo Kiev vine după unul dintre cele mai slabe sezoane din istoria sa de 99 de ani. Cel mai titrat club din Ucraina a terminat campionatul doar pe locul patru, însă a reușit să se califice în cupele europene după ce și-a adjudecat cupa. 

În ciuda unui sezon slab pentru standardele sale și a războiului cu Rusia, Dinamo Kiev rămâne o forță a fotbalului din estul Europei. Cota de piață a clubului kievean pe Transfermarkt este de 84,25 de milioane de euro, față de doar 19,08 milioane de euro ale „șepcilor roșii”. 

Mai mult decât atât, doar patru dintre elevii lui Igor Kostyuk (50 de ani) valorează împreună 40 de milioane de euro, mai mult decât orice club din Superliga României. Aceștia sunt: atacantul central Matviy Ponomarenko (20 de ani, 12.000.000 de euro), fundașul central Taras Mykhavko (21, 10.000.000), mijlocașul defensiv Volodymyr Brazhko (24, 10.000.000) și mijlocașul central Mykola Shaparenko (27 de ani, 8.000.000). 

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