Pigliacelli la naționala României? Cum a răspuns Sorin Cârțu, la Ora Exactă în Sport 

Mirko Pigliacelli și-a demonstrat clasa și duminică seara, în victoria Universității, scor 2-0, pe Național Arena, contra FCSB-ului. Succesul i se datorează și portarului oltenilor, unul dintre cei mai buni jucători ai trupei lui Mihai Rotaru.

Italianul din poarta Craiovei, cu prestații excelente de când Larurențiu Reghecampf îl are colaborator pe Florin Tene, antrenor de portar, a fost remarcat și de președintele trupei de pe "Ion Oblemenco", Sorin Cârțu, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

Sorin Cârțu: "E normal să se gândească, de ce nu!?"

Cârțu a discutat și despre meci, dar și despre șansele ca Pigliacelli să joace pentru România.

"A fost o echipă care a dominat în mare parte partida, nu înseamnă că trebuia să și câștige meciul FCSB. Au fost două-trei situații în care echipa noastră a suferit, dar au venit intervențiile lui Mirko Pigliacelli.

Deciziile sunt ale seelcționerului, Mirko e de o anumită perioadă de timp în România, e de calitate. E normal să se gândească, de ce nu!? Deși în zona asta (n.r. - la nivelul portarilor) are concurență mare", a declarat Sorin Cârțu, luni dimineața, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

Goalkeeper-ul de 28 de ani, născut la Roma, joacă la Universitatea Craiova din iulie 2018, după ce a fost transferat de la Pro Vercelli. Pigliacelli a strâns 156 de meciuri și un gol pentru formația olteană, iar acum recunoaște că este tentat să reprezinte România.

"M-am gândit să am dublă cetățenie. Deja am vorbit pentru lucrul acesta și o vom face. Va veni cred în iunie (n.r - cetățenia). Sper, cu pașaportul, să am și o șansă la națională", a spus Pigliacelli, luna trecută, într-un interviu pentru site-ul clubului.

Goalkeeper-ul născut la Roma e de aproape patru ani în România, după transferul de la Pro Vercelli, iar în această perioadă a devenit unul dintre cei mai apreciați portari din Liga 1, fiind integralist în toate meciurile din sezoanele 2018/2019 și 2020/2021.