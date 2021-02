CSU Craiova e aproape de primul transfer al iernii! I-a gasit inlocuitor lui Mateiu, care este dorit in Turcia de un roman

Craiovenii au reusit prima victorie din 2021, iar acum cauta sa se intareasca pentru a putea continua lupta la titlu.

Patronul celor de la Craiova, Mihai Rotaru, cauta antrenor pentru echipa, dar in acelasi timp incearca sa mai realizeze si cateva mutari, inainte de terminarea perioadei de transferuri.

Conform site-ului playsport.ro, Matteo Fedele, mijlocasul elvetian care a mai trecut pe la Craiova este aproape de revenirea la echipa olteana, cu care va semna un contract valabil pentru urmatorii 3 ani.

Transferul lui Fedele vine in conditiile in care Alexandru Mateiu, om de baza in sezonul precedent, a fost trecut pe linie "moarta" de craioveni si este aproape de plecarea de la echipa.

Mateiu poate pleca in Turcia, acolo unde este dorit de Dan Petrescu, dupa ce antrenorul roman a ratat aducerea lui Damjan Djokovic, care a semnat cu Rizespor, echipa preluata de Marius Sumudica.

Matteo Fedele a mai evoluat pentru CSU Craiova in sezonul 2018-2019, cand a adunat 25 de aparitii si a marcat de doua ori.

Echipa lui Mihai Rotaru va juca etapa urmatoare contra celor de la Dinamo, meci contand pentru etapa cu numarul 22 din Liga 1.