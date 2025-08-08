EXCLUSIV Veste bună pentru Farul! Ce se întâmplă cu puștiul dorit de granzii Superligii

Veste bună pentru Farul! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu puștiul dorit de granzii Superligii Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalistul de 18 ani ar putea reveni pe teren chiar de ziua lui.

TAGS:
botosaniNicolas ConstantinescuFarul ConstantaDinamoAerostar Bacau
Din articol

Farul Constanța răsuflă ușurată. Din informațiile Sport.ro, la aproape două săptămâni după operația suferită la genunchi, Nicolas Constantinescu urmează perfect programul de recuperare și ar putea reveni pe teren pe 1 septembrie, când împlinește 19 ani.

Ce se întâmplă cu puștiul dorit de granzii Superligii 

Dorit de Dinamo, Craiova, Botoșani și Poli Iași, puștiul născut la Brescia a ales să semneze cu Farul, convins de proiectul lui Ianis Zicu. Sezonul trecut, a impresionat în Liga 3 cu 12 goluri în 25 de meciuri.

Debutul său la Farul a fost însă un coșmar. Intrat pe teren în amicalul cu Cherno More Varna, s-a accidentat după câteva secunde.

Operația a decurs fără complicații, iar acum urmează fizioterapie și exerciții de întărire musculară sub supravegherea medicilor.

Dacă totul merge conform planului, revenirea sa ar putea fi mai rapidă decât estimările inițiale, iar Farul ar recâștiga unul dintre cei mai promițători tineri atacanți din lot.

Nicolas Constantinescu poate reveni pe teren chiar de ziua sa

Luna trecută, Sport.ro a contactat un expert în reabilitare sportivă, iar acesta a explicat că în astfel de cazuri se recomandă o pauză de 6-12 săptămâni, întrucât la jucători tineri riscul de recidivă e mare dacă graba înlocuiește prudența.

Dacă totul merge conform planului și nu apar probleme, Nicolas ar putea reveni pe teren chiar de ziua lui, pe 1 septembrie, când va împlini 19 ani.

Să fim mai exacți, cel mai probabil, puștiul ar putea debuta oficial pentru Farul în meciul cu Universitatea Craiova, programat pe 13 septembrie. Asta dacă tehnicianul Ianis Zicu se decide să îi ofere minute, dat fiind și dificultatea sporită a meciului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președintele ASF a explicat de ce se schimbă regulamentul privind retragerea banilor din pensiile private ale românilor
Președintele ASF a explicat de ce se schimbă regulamentul privind retragerea banilor din pensiile private ale rom&acirc;nilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Antrenorul lui PSV Eindhoven s-a răzg&acirc;ndit. Ce spune acum despre Dennis Man
Antrenorul lui PSV Eindhoven s-a răzgândit. Ce spune acum despre Dennis Man
Discurs nesportiv? Naomi Osaka, criticată intens pentru ce a spus după finala pierdută la Montreal &icirc;n fața puștoaicei Victoria Mboko
Discurs nesportiv? Naomi Osaka, criticată intens pentru ce a spus după finala pierdută la Montreal în fața puștoaicei Victoria Mboko
Louis Munteanu, la ora adevărului. Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu marele transfer după meciul cu Braga?
Louis Munteanu, la ora adevărului. Ce se întâmplă cu marele transfer după meciul cu Braga?
ULTIMELE STIRI
OUT de la CFR Cluj după două luni! Decizia luată de Dan Petrescu
OUT de la CFR Cluj după două luni! Decizia luată de Dan Petrescu
Gigi Becali a făcut anunțul! Revine un titular la FCSB + un nou &bdquo;under&rdquo;
Gigi Becali a făcut anunțul! Revine un titular la FCSB + un nou „under”
Sepsi OSK, ce transfer! Covăsnenii au adus un jucător școlit &icirc;n Olanda: &rdquo;Mult succes la echipă!&rdquo;
Sepsi OSK, ce transfer! Covăsnenii au adus un jucător școlit în Olanda: ”Mult succes la echipă!”
&rdquo;Nu o să ies de aici cu viață&rdquo;. A marcat o &rdquo;dublă&rdquo; și a declanșat iadul la doi pași de Rom&acirc;nia
”Nu o să ies de aici cu viață”. A marcat o ”dublă” și a declanșat iadul la doi pași de România
Gică Popescu și golul care &icirc;i ține amintirea vie pe White Hart Lane
Gică Popescu și golul care îi ține amintirea vie pe White Hart Lane
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali scoate un titular din primul &rdquo;11&rdquo; după meciul cu Drita: &rdquo;Prea lent, nu mi-a plăcut!&rdquo;

Gigi Becali scoate un titular din primul ”11” după meciul cu Drita: ”Prea lent, nu mi-a plăcut!”

FCSB - Drita 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

FCSB - Drita 3-2 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Am greșit&rdquo;

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: ”Am greșit”

A numit &icirc;n direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Foarte, foarte bun&rdquo;

A numit în direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: ”Foarte, foarte bun”

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit &icirc;n vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit în vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Dan Petrescu a răbufnit la conferință: &rdquo;Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva&rdquo;

Dan Petrescu a răbufnit la conferință: ”Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva”

CITESTE SI
Un balaur dobrogean de peste un metru, găsit &icirc;ntr-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

stirileprotv Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!