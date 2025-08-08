Farul Constanța răsuflă ușurată. Din informațiile Sport.ro, la aproape două săptămâni după operația suferită la genunchi, Nicolas Constantinescu urmează perfect programul de recuperare și ar putea reveni pe teren pe 1 septembrie, când împlinește 19 ani.



Ce se întâmplă cu puștiul dorit de granzii Superligii



Dorit de Dinamo, Craiova, Botoșani și Poli Iași, puștiul născut la Brescia a ales să semneze cu Farul, convins de proiectul lui Ianis Zicu. Sezonul trecut, a impresionat în Liga 3 cu 12 goluri în 25 de meciuri.



Debutul său la Farul a fost însă un coșmar. Intrat pe teren în amicalul cu Cherno More Varna, s-a accidentat după câteva secunde.

Operația a decurs fără complicații, iar acum urmează fizioterapie și exerciții de întărire musculară sub supravegherea medicilor.



Dacă totul merge conform planului, revenirea sa ar putea fi mai rapidă decât estimările inițiale, iar Farul ar recâștiga unul dintre cei mai promițători tineri atacanți din lot.

