Nici măcar douăzeci și cinci de secunde nu a ținut discursul de finalistă învinsă, ținut de japoneza Naomi Osaka, în cadrul ceremoniei decernării trofeelor, la Montreal.

Deși a început mai bine finala Openului Canadian - turneu WTA 1000 -, sportiva niponă a fost puternic zguduită - atât în plan tactic, cât și psihologic - de performanța semnată de Victoria Mboko.

La doar optsprezece ani, Victoria Mboko a învins patru câștigătoare de Grand Slam, în același turneu - Sofia Kenin, Cori Gauff, Elena Rybakina, Naomi Osaka - pentru a face un salt uriaș, de pe locul 85 mondial până pe poziția cu numărul 24.

Victoria Mboko s-a impus cu 2-6, 6-4, 6-1, iar după cele două ore și cinci minute de joc, Naomi Osaka a putut să spună doar atât: „Mersi, cred,” a spus, întâi Naomi Osaka, transmițând publicului această mulțumire palidă, printre lacrimi.

„Nu vreau vă pierd timpul. O să spun doar că vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc echipei mele, copiilor de mingi, organizatorilor și voluntarilor. Sper să aveți o noapte bună,” a spus o versiune a japonezei Naomi Osaka încă neîmpăcată cu gândul înfrângerii dureroase tocmai suferite în fața unei adversare cu nouă ani mai tinere.

Mai mulți fani ai tenisului au criticat-o pe Naomi Osaka pentru declarația egoistă și faptul că nu a adresat cuvinte de felicitare Victoriei Mboko, în cadrul ceremoniei de premiere.

