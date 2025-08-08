GALERIE FOTO Discurs nesportiv? Naomi Osaka, criticată intens pentru ce a spus după finala pierdută la Montreal în fața puștoaicei Victoria Mboko

Discurs nesportiv? Naomi Osaka, criticată intens pentru ce a spus după finala pierdută la Montreal în fața puștoaicei Victoria Mboko
Marcu Czentye
Naomi Osaka, tulburată de eșecul suferit în finala Openului Canadian.

Nici măcar douăzeci și cinci de secunde nu a ținut discursul de finalistă învinsă, ținut de japoneza Naomi Osaka, în cadrul ceremoniei decernării trofeelor, la Montreal.

Deși a început mai bine finala Openului Canadian - turneu WTA 1000 -, sportiva niponă a fost puternic zguduită - atât în plan tactic, cât și psihologic - de performanța semnată de Victoria Mboko.

Naomi Osaka nu a vorbit nici măcar 25 de secunde la ceremonia de premiere

La doar optsprezece ani, Victoria Mboko a învins patru câștigătoare de Grand Slam, în același turneu - Sofia Kenin, Cori Gauff, Elena Rybakina, Naomi Osaka - pentru a face un salt uriaș, de pe locul 85 mondial până pe poziția cu numărul 24.

Victoria Mboko s-a impus cu 2-6, 6-4, 6-1, iar după cele două ore și cinci minute de joc, Naomi Osaka a putut să spună doar atât: „Mersi, cred,” a spus, întâi Naomi Osaka, transmițând publicului această mulțumire palidă, printre lacrimi.

„Nu vreau să vă pierd timpul. Sper să aveți o noapte bună,” a spus Osaka, printre lacrimi

„Nu vreau vă pierd timpul. O să spun doar că vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc echipei mele, copiilor de mingi, organizatorilor și voluntarilor. Sper să aveți o noapte bună,” a spus o versiune a japonezei Naomi Osaka încă neîmpăcată cu gândul înfrângerii dureroase tocmai suferite în fața unei adversare cu nouă ani mai tinere.

Mai mulți fani ai tenisului au criticat-o pe Naomi Osaka pentru declarația egoistă și faptul că nu a adresat cuvinte de felicitare Victoriei Mboko, în cadrul ceremoniei de premiere.

Naomi Osaka

Naomi Osaka, fără trofeu în WTA de peste patru ani

Fără turneu WTA câștigat în ultimii patru ani și jumătate, Naomi Osaka își va continua perioada de căutare a gloriei de odinioară.

În acest an, a câștigat o singură competiție Challenger, pe zgura de la Saint-Malo, succes care a reprezentat o premieră absolută în cariera sa, în tenisul jucat pe această suprafață.

Victoria Mboko

