Golgheterul sezonului trecut al SuperLigii a ratat complet șansa de a impresiona într-un meci cu un adversar de top și a lăsat o impresie urâtă cluburilor care-l urmăresc în vederea unei mutări în fotbalul mare.

Aflat într-un recul evident față de stagiunea trecută, terminată cu titlul de cel mai bun marcator al campionatului intern și un gol în poarta Spaniei la Europeanul de Tineret, talentatul vârf a avut cu Braga platforma perfectă pentru a străluci și a-i oferi patronului un argument important la negocieri. Joi seară, însă, și-a demonstrat limitele în fața unor oponenți puternici și a arătat din nou că nu are obișnuința de a ieși la rampă în meciurile mari. În afara unei contribuții norocoase la golul egalizator al lui Sinyan, și-a trecut în cont o mare bilă neagră la capitolul atitudine.

Absent de la întâlnirea cu fotbalul mare

Marcator al unui gol cu Paksi, Louis și-a petrecut prima parte a primei reprize consumând energie în tentative de presing asupra fundașilor adverși dejucate cu lejeritate de Gomez și Oliveira, cei doi stoperi ai celor de la Braga care aproape că nu au depus niciun efort pentru a-i bloca firavele încercări de conexiune cu coechipierii.

Sătul de starea de fapt a lucrurilor, a vrut să "evadeze" dintre paznicii săi (minutul 22), a avut șansa unei pase bune spre Nkololo, dar transmisia a fost total greșită și pericolul nu a mai venit. Spre finalul primei jumătăți de oră a primit o minge utilă de la Bosec în spatele fundașilor centrali, a făcut o preluare aproximativă și a obținut un corner din care a rezultat și singura sa contribuție un meci: un șut slab, deviat, care a dus mingea în zona lui Sinyan pentru 1-1.

În rest, zero pe linie. Puține demarcări utile, puține spații găsite, un șut anemic dintr-o lovitură liberă în minutul 37, departe de poartă, și un altul la fel de ineficient (min. 72), blocat de Oliveira.

Mesaj incorect transmis potențialilor cumpărători

Partida cu Braga, adversar european de calibru, a reprezentat cel mai important test dat de Louis Munteanu în vederea parafării unui transfer pe bani mulți în străinătate. Dacă realizările au lipsit, atacantul român aproape că i-a șocat pe urmăritorii săi prin atitudinea afișată, nefiind capabil să se desprindă de metehnele căpătate în SuperLigă.

În cele 89 de minute petrecute pe teren, două faze au ieșit în evidență și vor ajunge pe rapoartele oricărui club care-i dorește serviciile. Prima s-a petrecut în minutul 58, când a preluat o minge în careul advers, și-a depărtat-o de piciorul de șut, a încercat o simulare și a sfârșit prin a faulta în atac. A doua a venit pe final, în minutul 79, când a căzut foarte ușor într-un duel cu Gomez, s-a lamentat secunde bune întins pe gazon și nu a primit faultul cerșit arbitrului de centru. Ba chiar a atras o reacție din partea azerului Masiyev, care i-a transmis prin gesturi să se ridice și să-și vadă de joc.

Până să fie schimbat de Petrescu pe final, tot ce a mai reușit să transmită au fost reproșuri la adresa colegilor și gesturi largi de nemulțumire pe fondul unui joc slab și al unei misiuni eșuate de a ieși în față atunci când era nevoie de el.

Cifrele europene îl trag în jos

Partida de joi seară din Gruia a fost a 11-a pe care Louis Munteanu a jucat-o în cupele europene (inclusiv Youth League) pentru Farul și CFR Cluj. Și cel mai bun produs de export al fotbalului românesc în acest an suferă teribil pe un tronson esențial în modul în care sunt judecați aspiranții la o mutare într-un campionat mai bun decât al României: 678 de minute, o singură reușită (cu Paksi, în manșa a doua a turului II preliminar al acestui sezon).

Eclipsa de formă e și ea completată de statisticile seci ale acestui sezon european: 4 meciuri, 303 minute, un gol, nouă șuturi, trei șuturi pe poartă și trei ofsaid-uri. Prea puțin pentru vârful anunțat de Varga drept jucătorul care va bate recordul de transfer din istoria SuperLigii.

