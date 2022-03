Verdictul celor de la Sepsi: "Fanii lui Dinamo, cei mai xenofobi. Cei de la FCSB și UTA, fără jigniri"

Attila Hadnagy, managerul general al lui Sepsi și fost atacant la Petrolul, FC Brașov, FC Botoșani și Sepsi, spune că echipa sa încă mai este ținta unor atacuri xenofobe pe stadioanele din România, deși clubul are puțini fotbaliști de origine maghiară în lot, iar arbitrii ar trebui să pedepsească comportamentul jignitor al unora dintre fanii adverși.

"Avem mai mulți jucători din Muntenia, decât din Ținutul Secuiesc"

"Noi nu avem nicio treabă cu guvernul Ungariei, să vină banii de acolo. Noi avem sponsorii noștri, care ne ajută foarte mult, vin banii de la televiziune... Așa avem și noi bani pentru prima echipă. Primul an a fost foarte greu, abia am scăpat. Apoi, ușor-ușor, am luat presiunea de pe jucători, am avut un al doilea sezon foarte bun, am intrat în play-off, în al treilea am jucat finala Cupei. În al patrulea, am terminat pe locul patru și am jucat în Conference League.

La noi nu este important să fie jucători unguri. La noi e important să fie fotbalist și om bun. Nu avem treabă nici cu românii, nici cu ungurii, nici cu străinii. Chiar sunt foarte puțini maghiari în lot. Cred că avem mai mulți jucători din Muntenia, decât din Ținutul Secuiesc. Suntem o familie, poate să spună orice jucător a fost aici.

"Cred că arbitrii ar trebui să acționeze primii"

Am avut probleme, încă mai avem în stadioane. Ne strigă 'Afară cu ungurii din țară' sau 'cu bozgorii'. Din păcate asta e nivelul unora, sunt uscături peste tot. Noi trăim foarte bine aici, la Sf. Gheorghe cu românii, suntem vecini, prieteni, nași, fini... Așa că nu avem nicio treabă. Oricine vine la noi, îl primim cu mare drag. Noi suntem ultimii care să fim rasiști sau xenofobi.

Am avut probleme pe stadioane, au fost sancțiuni. Au sancționat cluburile, dar nu s-a ajuns la nicio înțelegere, la o ameliorare a situației. Cred că arbitrii ar trebui să acționeze primii. Și la meciul cu Dinamo s-a strigat câte ceva, dar arbitrul nici nu a auzit. Delegatul nostru s-a dus la al patrulea arbitru, l-a atenționat, dar a zis că se concentrează la meci, nu aude ce e în tribună. Cred că nu a vrut să audă. Putea să atenționeze prin sistemul de sunet, apoi să îi dea afară pe oamenii aia, nu e nevoie să întrerupă meciul.

"Noi ne-am obișnuit, ne mirăm dacă nu ne înjură"

Noi ne-am obișnuit, mergem înainte. Deja ne mirăm dacă nu ne înjură. Vorbim între noi, 'Băi, astăzi nu ne-au înjurat!'. E îngrijorător în sensul bun, dacă suntem primiți bine. La Arad au fost mulți spectatori și nu am auzit jigniri. La FCSB am fost plăcut surprins că le-au dat suporterilor noștri apă și sucuri, nu s-a strigat deloc împotriva noastră. Suporterii lor chiar m-au suprins plăcut.

La Dinamo... Aștia sunt... Chiar mereu, mereu, au fost împotriva noastră. Am avut probleme mereu cu ei, chiar și acasă la noi. Jigniri și probleme, și acasă, și în deplasare, contra lor. Nu știu ce rivalitate e între Dinamo și Sepsi. Noi nu avem cum să avem rivalitate cu Dinamo, pentru că nu avem istoria și palmaresul lui Dinamo. Glumind, rivalitatea dintre cluburile noastre poate fi doar pe culori, alb și roșu", a spus managerul general al lui Sepsi.