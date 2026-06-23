VIDEO EXCLUSIV Daniel Chiriță se bate în Gala RXF (azi, de la 20:00, pe VOYO). Ce i-a spus soția, cu cine s-a antrenat + Cine e adversarul de temut

Daniel Chiriță se bate în Gala RXF (azi, de la 20:00, pe VOYO). Ce i-a spus soția, cu cine s-a antrenat + Cine e adversarul de temut Sporturi
Alexandru Hațieganu
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Daniel Chiriță e unul dintre foștii mari jucători de la Petrolul, câștigător al Cupei României, dar și fost campion în Liga 1 cu Rapid.

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Daniel ChiritaJustiatiarul din BerceniRXFgalaVoyo
Din articol

În Gala RXF care va fi transmisă azi, de la 20:00, pe VOYO, fostul fundaș dreapta, Daniel Chiriță, se va bate cu Justițiarul din Berceni. Fotbalist important al României în anii 90-2000, Chiriță a fost campion cu Rapid, a jucat la Universitatea Craiova, iar în străinătate a activat și la celebra Șahtior Donețk.

Daniel Chiriță la Gala RXF, LIVE pe VOYO, marți de la 20:00

"Soția mi-a zis că sunt nebun", a declarat Daniel Chiriță, într-un interviu realizat de Pro TV - Vezi video mai jos.

  • 52 de ani are Daniel Chiriță
  • 284 de meciuri a jucat Daniel Chiriță în Liga 1
  • 7 goluri a marcat Daniel Chiriță în Liga 1
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Daniel Chiriță, produs al școlii de fotbal de la Petrolul, s-a pregătit pentru meciul din această seară și cu legendarul Leonard Doroftei, sportiv de top născut în Ploiești, campion mondial la amatori și la profesioniști. În colțul fostului fundaș dreapta va sta unul dintre cei mai mari antrenori din nobila artă din țară, maestrul Titi Prosop.

Gala RXF se poate vedea în această seară, de la 20:00, pe VOYO, dar și pe site-ul Sport.ro.

Daniel Chiriță - GALERIE FOTO

  • Daniel chirita gala
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