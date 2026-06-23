În Gala RXF care va fi transmisă azi, de la 20:00, pe VOYO, fostul fundaș dreapta, Daniel Chiriță, se va bate cu Justițiarul din Berceni. Fotbalist important al României în anii 90-2000, Chiriță a fost campion cu Rapid, a jucat la Universitatea Craiova, iar în străinătate a activat și la celebra Șahtior Donețk.

Daniel Chiriță la Gala RXF, LIVE pe VOYO, marți de la 20:00

"Soția mi-a zis că sunt nebun", a declarat Daniel Chiriță, într-un interviu realizat de Pro TV - Vezi video mai jos.