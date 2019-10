Bancu nu e singurul! 15 episoade rasiste sau xenofobe din fotbalul romanesc recent

Cazul capitanului Craiovei, care ar fi folosit o expresie rasista pentru De Nooijer de la Viitorul, este departe de a fi un episod singular.

1. In 1998, la semifinala de Cupa Romaniei dintre Dinamo si Rapid, fanii dinamovisti au afisat un banner rasist pe care scria „Pentru un milion de ciori o singura solutie - Antonescu”. Sloganul a facut inconjurul lumii, pentru ca fortele de ordine nu au avut nicio reactie. In 2002, in timpul unei coregrafii la un meci dintre aceleasi echipe, dinamovistii au plimbat pe brate un banner cu Ion Antonescu pana spre peluza suporterilor rapidisti, scandand: "Fugiti, ca vine Antonescu!", aluzie la Holocaustul din cel de-Al Doilea Raboi Mondial.

2. In 2000, la un meci de campionat dintre Steaua si Rapid, galeria stelista a scandat "Afara, afara cu ciorile din tara!" si s-a afisat un banner cu textul "Pentru pete Ariel, pentru ciori Antonescu".

3. In 2005, Antonie Solomon, primarul Craiovei spunea despre ivorianul Mariko Daouda ca „daca i-l arat lu’ fi-mea, se sperie! Ii zic, uite tata, maimuta! Uite, tati, vorbeste”. In acelasi an, fundasul a ajuns la Dinamo, dar a rezistat doar cateva luni, pentru ca nu a mai suportat derapajele rasiste ale fanilor dinamovisti, intr-un moment cand echipa juca slab si pierdea meciuri fiind chiar aruncata o banana spre el.

4. In august 2005, CNCD a deschis o ancheta dupa ce lui Banel Nicolita, legitimat atunci la FCSB, i s-a strigat in mai multe randuri „tigan” din tribuna, iar galeria a avut mai multe scandari cu caracter rasist in timpul aceleiasi partide.

5. In august 2005, Razvan Rat i-a caracterizat pe jucatorii din reprezentativa Andorrei drept "tiganii fotbalului", acuzand jocul dur si nesportiv practicat de acestia in partida de la Constanta. „Am fost injurati, provocati, scuipati, chiar batuti cu pumnii. Lumea ne numeste pe noi tigani, dar s-a dovedit a fi cu totul altceva. Ei sunt tiganii fotbalului, desi ar fi trebuit sa fie o echipa cat de cat civilizata”, a spus Rat dupa acel meci. In aprilie 2014, acelasi Rat era eliminat la un meci din Primera Division, dupa ce il lovea cu capul in gura pe atacantul brazilian Charles, care il scuipase si il numise tot meciul „tigan roman”.

6. In august 2005, FCSB, numita atunci Steaua, se gasea in centrul unui scandal urias dupa ce presa internationala si chiar Lennart Johansson, presedintele UEFA acuzau iesirile rasiste consemnate la meciul cu Shelbourne, in mansa secunda a turului II preliminar din Liga Campionilor. Forul continental critica dur afisarea in Romania a unor bannere de 40 de metri care clamau „Evreii si ciorile afara din Romania„ si tablouri imense cu Hitler, Corneliu Zelea Codreanu si generalul Ion Antonescu, transmitand ca „le-am raspuns autoritatilor ca nu putem face nimic in meciurile din campionatul intern, dar nu vom tolera asa ceva in competitiile organizate de UEFA”. Raspunsul FRF, prin Cristian Bivolaru, secretar general adjunct si seful departamentului International, a fost ca „ce, ati vazut sa se bata albii din galeria lui Dinamo cu tiganii din galeria Rapidului? Rapidistilor li se spune ’tigani’ inca de cand eram eu copil! Asta e traditia la noi. Cat despre bulgari, am fost si eu la meciul TSKA Sofia - Newcastle. Aveau englezii doua ciori in echipa, iar niste spectatori din tribuna au facut car-car. Le-au carait pe ciori.”

7. In 2005, CNCD amendase Steaua pentru ca, in timpul unui meci cu Rapid, crainicul ii strigase lui Razvan Lucescu ca e „un tigan” si incitase galeria sa aiba un comportament rasist. In 2012, acelasi crainic si-a dat demisia dupa ce la finalul derby-ului cu Rapid a dat tonul mai multor scandari rasiste, printre care si „Am avut si vom avea mereu boala pe tigani”.

8. In decembrie 2008, preparatorul fizic Yuksel Yesilova acuza ca "Dorinel Munteanu mi-a zis ca Gigi Becali a facut niste afirmatii la adresa mea, ca sunt musulman si ca aduc ghinion Stelei". Turcul a facut plangere, iar FIFA a deschis o procedura disciplinara, l-a chemat la audieri si pe Yesilova, dar nu a dictat sanctiuni, in lipsa unor probe evidente. In septembrie 2010, Becali spunea despre patronul Rapidului ca „Copos este un nenorocit, un tigan de doi lei care nu-si vede de treaba lui”. In iulie 2017, presa sportiva scria ca Gigi Becali, patronul FCSB, le-ar fi transmis subalternilor, dupa ce ii pusese pe liber de jucatorii de culoare Muniru si Moke, ca refuza un fundas pentru ca ”e negru, nu mai vreau negri la echipa. Mi-a ajuns, imi aduc numai ghinion".

9. In 2010, jucatorii de culoare din lotul lui Poli Timisoara, Gueye Mandour, Winston Parks, Cristian Mejia si Dare Nibombe, erau tintele predilecte ale fanilor timisoreni nemultumiti de rezultatele echipei. „Este o nesimtitre din partea lor, la lucrurile pe care le striga impotriva noastra. Daca nu le convine sa vorbeasca cu patronul Marian Iancu, sa ne dea afara pe toti cei care suntem de culoare”, spunea Mansour, in 2010.

10. In octombrie 2013, „centralul” Istvan Kovacs a intrerupt meciul dintre Astra si Dinamo, in minutul 80, dupa ce l-a eliminat pe Cosmin Matei care aplauda galeria chiar in timp ce aceasta scanda "Afara, afara cu ungurii din tara!". „Un copil de 12 ani care era pe gard mi-a strigat ca ma iubeste, mi s-a rupt sufletul cand l-am vazut si l-am aplaudat”, si-a explicat Matei gestul.

11. In octombrie 2014, Wellington, fostul atacant brazilian al celor de la Concordia Chiajna, a fost lovit cu o coaja de banana in timpul unui meci cu Rapid, el declarand la finalul partidei ca aceeasi suporteri au imitat zgomotele scoase de maimute de cate ori ajungea in preajma lor si ca l-au jignit folosind apelative rasiste.

12. In aprilie 2017, in timpul unui antrenament, Florin Tanase l-a jignit la antrenament pe colegul Sulley Muniru, presa scriind ca acesta a folosit cateva remarci rasiste, printre care si termenul „maimuta”, jucatorul ghanez enervandu-se si lovindu-l, la randul sau. La urmatorul meci, Muniru a lipsit de pe foaia de joc si, desi antrenorul Laurentiu Reghecampf si managerul Mihai Stoica au pus absenta pe seama unei raceli, la finalul sezonului, jucatorul african a parasit echipa si s-a transferat la CD Tondela, in Portugalia.

13. In noiembrie 2017, Vasile Miriuta, pe atunci antrenor al lui Dinamo, a declarat in timpul unei conferinte de presa despre Jeremy Bokila, fostul atacant al ”cainilor”, ca „a zis tiganu’ ca da gol! Nu se supara pentru porecla, asa ii spun baietii in vestiar”. Tot la Dinamo, pe Ousmane Ndoye il alintau colegii si antrenorii „Tiganul”sau „Negrul”. De asemenea, cativa indivizi din galeria dinamovista au folosit sunete care le imitau pe cele ale unei maimute, in timp ce panamezul Armando Cooper trecea pe langa ei, dupa ce fusese schimbat, in timpul partidei cu Concordia Chiajna, din noiembrie 2018. Cooper a vrut sa se duca sa le aplice o corectie, dar a fost tinut de colegi si staff-ul tehnic.

14. Pe 30 septembrie 2019, in timpul meciului CS „U” Craiova - Viitorul (3-1), capitanul gazdelor, Nicusor Bancu, i-ar fi strigat „cioara imputita” adversarului Bradley de Nooijer. Dupa partida, arbitrii nu au consemnat in raportul de joc incidentul, iar Bancu, oficialii si jucatorii craioveni nu au recunoscut remarca rasista. Mai mult, in timpul unei emisiuni televizate, Sorin Cartu, presedintele CS „U” Craiova, a declarat ca ”De Nooijer e un negru frumusel, mie imi e simpatic”. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) s-a autosesizat si va cerceta acuzatiile de rasism.

15. Romania are acest moment stadionul suspendat pentru partida cu Norvegia (15 octombrie 2019), pentru ca ultrasii romani au avut manifestari rasiste si xenofobe repetate in aceasta campanie de calificare, dar si cele trecute, tara noastra fiind considerata recidivista din acest punct de vedere. Tot in acest an, CS "U" Craiova a jucat cu portile inchise meciul cu AEK Atena din preliminariile Europa League, din cauza "comportamentului rasist" al fanilor la partida cu Honved.