"Ne-au injurat si ne-au scuipat!" Dezvaluiri HALUCINANTE de la o partida din Liga a 2-a! Fratele lui Istvan Kovacs ar fi fost subiectul unor jigniri xenofobe

Scandal monstru la partida dintre CSM Slatina si Metaloglobus din liga secunda.

Slatina a castigat partida cu scorul de 1-0, dar subiectul principal al acestui meci a fost conflictul de amploare petrecut la finalul meciului.

Potrivit celor de la Metaloglobus, Marius Oprescu, presedintele CJ Olt, care a fost prezent la meciul dintre cele doua, i-ar fi injurat si scuipat pe fotbalistii echipei.

Arbitrul de la aceasta partida ar fi fost chiar fratele lui Istvan Kovacs, i-ar conform celor de la Metaloglobus, Marius Oprescu i-ar fi adresat injurii xenofobe si l-ar fi amenintat.

"Capul sus, baieti! Desi nu am reusit sa luam cele 3 puncte, astazi am luptat din greu. Metaloglobus este cunoscut pentru mentalitatea sa fair-play, ne-am dori sa putem spune acelasi lucru despre sustinatorii CSM Slatina. Lasand la o parte faptul ca tot meciul am fost jigniti, in timp ce baietii nostri ieseau de pe teren, au fost injurati si scuipati de catre presedintele Consiliului Judetean Olt. Domnul presedinte NU s-a oprit aici, a aruncat si cu injurii xenofobe si amenintari catre arbitru, domnul Szabolcs Kovacs. Ne pare rau pentru CSM Slatina ca imaginea lor este afectata de un personaj atat de murdar. Nici nu vrem sa ne imaginam ce s-ar fi intamplat daca echipa asa zisa "gazda" ar fi pierdut..."