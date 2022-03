Hadnagy: "Am pierdut două puncte mari cu Dinamo, pentru că îi vor bate UTA și Botoșani"

Attila Hadnagy, managerul general al lui Sepsi, spune că echipa sa a pierdut două puncte importante în meciul cu Dinamo, în lupta pentru ocuparea primelor două poziții din play-out, care asigură calificarea la barajul pentru locul de Conference League. În acest moment, FC Botoșani este lider în play-out, cu 29 de puncte, fiind urmată de Rapid (26p), Spesi (24p) și UTA (23p).

"Meciul cu Dinamo a fost o supărare mare"

"Meciul cu Dinamo a fost o supărare mare, pentru că nu am putut să învingem. Am întâlnit o echipă de bătut, o echipă care știm ce probleme mari are. Noi am plecat cu gândul la cele trei puncte, nici nu mă așteptam să facem egal. Am fost dezamăgit. Statistica e net în favoarea noastră. Am avut 11 cornere, ei nimic. E adevărat, ne-au prins de două ori pe contraatac, au avut o ocazie mare. Dar am dominat tot meciul, am avut ocazii mari de gol în prima repriză, prin Golofca, prin Tudorie. Dar, din păcate, nu am putut să fructificăm și eu zic că am pierdut două puncte, nu am câștigat un punct.

Obiectivul este unul din primele două locuri în play-out. E realizabil. Din păcate, am pierdut două puncte. Eu zic că echipele din față vor bate Dinamo. Rapidul deja a bătut, cred că o vor învinge pe Dinamo și Botoșaniul, și UTA. Noi am pierdut două puncte cu Dinamo, dar sperăm ca în meciurile directe să recuperăm. Avem cu Clinceni, apoi avem trei meciuri importante, mergem la Botoșani, vine UTA și mergem la Rapid. Acolo vedem dacă merităm să fim pe locurile 7-8 sau nu.

Ar fi vrut să joace meciul cu Dinamo la Sf. Gheorghe

Noi avem un stadion fantastic, nici nu visam să avem un asemenea stadion modern într-un oraș așa mic. Datorită patronului nostru am putut să construim un stadion de cinci stele. Sperăm să se umple la următoarele meciuri, adică toate cele 8.400 de locuri. Avem un gazon hibrid, care cred că este în primele trei din România. Ne place să jucăm acasă. Sincer, eu aș fi vrut să jucăm cu Dinamo acasă la noi, pentru că în Ștefan cel Mare știam că e un teren foarte prost. S-a văzut cum sărea mingea și cum ne-a dezavantajat", a declarat Attila Hadnagy pentru Sport.ro.