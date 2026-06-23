Petrolul Ploieşti a plecat luni într-un stagiu de pregătire în Polonia, la Gdansk, unde a deplasat un lot de 23 de jucători, a anunţat gruparea prahoveană prin intermediul site-ului oficial.

"Petroliştii au plecat, după antrenamentul din această dimineaţă, spre Polonia, acolo unde, până pe data de 3 iulie, se vor afla într-un stagiu de pregătire.

În avionul care a dus delegaţia ploieşteană către Gdansk au urcat 23 de jucători, acestora urmând să li se alăture la faţa locului şi alţi fotbalişti", se arată în comunicatul FC Petrolul.

Lotul anunțat de Petrolul

Lotul echipei Petrolul Ploieşti pentru cantonamentul din Polonia:

Lukas Zima, Ştefan Georgescu, Ştefan Rădulescu - portari,

Kilian Ludewig, Paul Papp, Cătălin Tolea, Leo Teixeira, Robert Jerdea, David Paraschiv, Adi Chică-Roşă, Alin Boţogan, Rareş Manolache, Rareş Leescu, Rodrigo Martins, Mario Ioniţă, Mark Ţuţu, Marius Costache, Augustin Dumitrache, Andres Dumitrescu, Sergiu Hanca, Liviu Argeşanu, Adam Zaian, Israel Dele - jucători de câmp.