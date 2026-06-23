OFICIAL Petrolul Ploiești, lot plin de noutăți pentru cantonamentul din Polonia! Un olandez și un nigerian, ultimii veniți

Petrolul Ploiești, lot plin de noutăți pentru cantonamentul din Polonia! Un olandez și un nigerian, ultimii veniți Superliga
SPORT.RO
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”Lupii galbeni” încep pregătirea pentru viitorul sezon.

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Petrolul PloiestiRicardo SousaAdam ZaianDele IsraelLucho Vega
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Petrolul Ploieşti a plecat luni într-un stagiu de pregătire în Polonia, la Gdansk, unde a deplasat un lot de 23 de jucători, a anunţat gruparea prahoveană prin intermediul site-ului oficial.

"Petroliştii au plecat, după antrenamentul din această dimineaţă, spre Polonia, acolo unde, până pe data de 3 iulie, se vor afla într-un stagiu de pregătire.

În avionul care a dus delegaţia ploieşteană către Gdansk au urcat 23 de jucători, acestora urmând să li se alăture la faţa locului şi alţi fotbalişti", se arată în comunicatul FC Petrolul.

Lotul anunțat de Petrolul

Lotul echipei Petrolul Ploieşti pentru cantonamentul din Polonia: 

Lukas Zima, Ştefan Georgescu, Ştefan Rădulescu - portari,

Kilian Ludewig, Paul Papp, Cătălin Tolea, Leo Teixeira, Robert Jerdea, David Paraschiv, Adi Chică-Roşă, Alin Boţogan, Rareş Manolache, Rareş Leescu, Rodrigo Martins, Mario Ioniţă, Mark Ţuţu, Marius Costache, Augustin Dumitrache, Andres Dumitrescu, Sergiu Hanca, Liviu Argeşanu, Adam Zaian, Israel Dele - jucători de câmp.

"Trei dintre transferurile verii, costaricanul Alejandro Bran Flores, argentinianul Lucho Vega şi azerul Calal Huseinov, vor face joncţiunea cu lotul condus de Ricardo Sousa direct în Polonia. 

Adam Zaian și Dele Israel încă nu au semnat

Altfel, in lot se regăsesc şi doi jucători noi, fundaşul central olandez Adam Zaian (22 ani, ultima dată la MVV Mastricht) şi mijlocaşul nigerian Dele Israel (24 ani, ultima dată la Sigma Olomouc), primul fiind aproape să semneze un angajament cu formaţia noastră, iar cel de-al doilea urmând să fie evaluat la următoarele antrenamente", precizează sursa citată.

Delegaţia echipei Petrolul va fi cazată la Mistral Sport Hotel din Gniewino, iar pe parcursul cantonamentului vor fi programate cel puţin trei jocuri de verificare.

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