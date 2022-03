Căpitanul lui Sepsi e tranșant: "CFR Cluj, favorită la titlu. Jefte, cel mai bun atacant din Liga 1"

Bogdan Mitrea, căpitanul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe și fost jucător la "U" Cluj, Poli Iași, FC Viitorul, FCSB, AEL Limassol, Doxa Katokopias și Spartak Trnava, crede că CFR Cluj rămâne favorită la câștigarea titlului în acest sezon, deși diferența clujenilor față de FCSB s-a redus la doar cinci puncte. Stoperul citează omogenitatea lotului, stabilitatea băncii tehnice și experiența jucătorilor, ca atuuri ale "ceferiștilor". De asemenea, Mitrea crede că spaniolul Jefte Betancor, care a marcat 15 goluri în această ediție de Liga 1, este cel mai dificil adversar pe care l-a întâlnit în actuala stagiune.

"Cred că CFR Cluj e favorită la câștigarea titlului. Mi se pare mai puternică, pentru că au jucători cu experiență. Intri, joci cu ei, ai ocazii, zici că îi bați ușor, dar la un moment dat îți dau gol. Unu sau două goluri venite de nicăieri și termini cu senzația că puteai să faci mai mult, că puteai să obții mai mult. Pe alocuri sunt și norocoși. Pe de altă parte sunt și valoroși, dacă au câștigat patru titluri la rând. Majoritatea jucătorilor au rămas, și antrenorul. Au omogenitate și continuitate. E meritul lor și e clar că sunt favoriți în continuare să câștige campionatul.

Și spun asta în calitate de fotbalist crescut de 'U' Cluj, de rivala din oraș. Am terminat junioratul acolo, Universitatea mi-e în inimă, e echipa mea favorită, o să fie mereu. Orice s-ar întâmpla, chiar dacă am fost îndepărat, cum am fost îndepărtat. Nu o să arunc cuvinte, cum au aruncat alții, niciodată. Am mai fost întrebat des, dacă aș putea juca la CFR, dar, deocamdată, nu a fost cazul să fac alegerea asta grea. Răspund mereu că 'U' Cluj este echipa mea favorită, la fel cum Clujul este acasă pentru mine.

Cel mai dificil adversar din acest sezon? Mi-a plăcut și îmi place Jefte Betancor, atacantul de la Farul Constanța. Este un jucător inteligent. Nu neapărat greu de ținut, cât inteligent. Se vede că are școala spaniolă, că are o bază solidă. Demarcările pe care le face în teren, pentru fundași sunt greu de anticipat și de combătut. Nu e mare, nu e puternic, dar e foarte inteligent. Mie, personal, el mi-a plăcut cel mai mult", a declarat Mitrea pentru Sport.ro.

Foto - @cfr1907 / Sepsi OSK