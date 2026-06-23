Liverpool nu vrea să audă! Încă o ofertă respinsă de cormorani, după ce l-au refuzat pe Cristi Chivu

Oficialii echipei consideră că atacantul olandez în vârstă de 27 de ani este netransferabil. Hotărârea este susținută ferm de noul antrenor principal, Andoni Iraola, care îl vede pe Gakpo drept un element central în planurile sale tactice. Tehnicianul spaniol apreciază în mod deosebit tehnica olandezului și capacitatea de a face pressing susținut, calități demonstrate din plin la Cupa Mondială din 2026. Fără o ofertă astronomică, șansele ca Tottenham să realizeze mutarea în această vară sunt minime, susține sursa citată mai sus.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano , Tottenham Hotspur încearcă să obțină semnătura lui Cody Gakpo în această perioadă de mercato. Cu toate acestea, clubul londonez se lovește de un refuz categoric din partea celor de la Liverpool .

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Chivu s-a lovit și el de un refuz pe Anfield

Situația lui Gakpo nu este singulară pentru oficialii grupării engleze. Zilele trecute, conducerea lui Liverpool a oprit un alt transfer important, de data aceasta vizând o trecere în Serie A. Inter Milano, formație antrenată de Cristi Chivu, a pus pe masă un pachet financiar de 25 de milioane de euro pentru mijlocașul Curtis Jones, însă răspunsul englezilor a fost unul negativ.

Echipa din Premier League solicită o sumă considerabil mai mare. Potrivit publicației The Athletic, prețul fixat pentru Jones se apropie de 35 de milioane de lire sterline, iar conducerea nu intenționează să scadă pretențiile financiare. Oficialii de pe Anfield sunt dispuși chiar să riște intrarea mijlocașului în ultimul an de contract, în loc să accepte oferta italienilor.

În vârstă de 25 de ani, Curtis Jones este un produs exclusiv al academiei clubului englez. Mijlocașul cotat la 35 de milioane de euro a bifat 228 de apariții la nivel de seniori pentru Liverpool, reușind să își treacă în cont 22 de goluri și 25 de pase decisive de-a lungul carierei, având în palmares trofee precum Premier League și UEFA Champions League.