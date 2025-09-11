EXCLUSIV Verdict surprinzător în lupta la titlu din Superliga: „Pe asta mizez”

Verdict surprinzător în lupta la titlu din Superliga: „Pe asta mizez"
S-au scurs opt etape din sezonul 2025/2026, iar lupta la titlu a devenit extrem de interesantă.

Primele trei echipe din campionat în acest start de sezon sunt Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo, în timp ce favoritele de dinaintea începerii acestei stagiuni, FCSB și CFR Cluj, se află la coada clasamentului.

Verdict surprinzător în lupta la titlu din Superliga

Cornel Ene a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre lupta la titlu din acest sezon din Superliga, iar jucătorul cu 46 de meciuri la nivelul primei ligi din România a scos în evidență startul slab al celor de la FCSB și CFR Cluj.

Fundașul central al lui Poli Timișoara le vede favorite în lupta la titlu pe Rapid, U. Craiova și Dinamo, dar nu le exclude total pe campioana și vicecampioana din stagiunea trecută.

(n.r. În momentul de față vezi vreo favorită la titlu în Superligă?) La cum au început campionatul echipele... mă refer la FCSB, CFR care e tot acolo, văd Rapidul, pentru că sunt pe un trend ascendent. M-am uitat la meciuri, nu le-am văzut pe toate integral, dar am urmărit rezultatele.

Rapid, Craiova, care au început foarte bine, ... Dinamo, dar FCSB și CFR au mai avut ele sincope la început, în partea a doua a campionatului, iar apoi au început să câștige și chiar să recupereze un avans foarte mare față de celelalte. Dar acum mizez pe acestea trei care sunt în momentul de față, Craiova, Rapid și chiar și Dinamo.”, a spus Cornel Ene în exclusivitate pentru Sport.ro.

FCSB și CFR Cluj au adunat câte șase puncte și se află la 14 „lungimi” de prima poziție, ocupată de Universitatea Craiova.

