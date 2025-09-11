Primele trei echipe din campionat în acest start de sezon sunt Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo, în timp ce favoritele de dinaintea începerii acestei stagiuni, FCSB și CFR Cluj, se află la coada clasamentului.



Verdict surprinzător în lupta la titlu din Superliga



Cornel Ene a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre lupta la titlu din acest sezon din Superliga, iar jucătorul cu 46 de meciuri la nivelul primei ligi din România a scos în evidență startul slab al celor de la FCSB și CFR Cluj.

Fundașul central al lui Poli Timișoara le vede favorite în lupta la titlu pe Rapid, U. Craiova și Dinamo, dar nu le exclude total pe campioana și vicecampioana din stagiunea trecută.

