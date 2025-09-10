INTERVIU Cornel Ene a revenit în Liga 3 din România după 6 ani în Ungaria: „Noi nici nu ne apropiem”

Cornel Ene a revenit &icirc;n Liga 3 din Rom&acirc;nia după 6 ani &icirc;n Ungaria: &bdquo;Noi nici nu ne apropiem&rdquo; Fotbal intern
Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cornel Ene a revenit în România la Poli Timișoara și a vorbit despre experiența sa în cei șase ani petrecuți în Ungaria.

TAGS:
UngariaCornel EnePoli TimisoaraLiga 1interviu
Din articol

Kisvarda, Gyirmot FC, Haladas și Honved Budapesta. Acestea sunt echipele pentru care a evoluat Cornel Ene în țara vecină Ungaria. În această vară, a ales să se întoarcă în fotbalul românesc, la Poli Timișoara, în Liga 3, unde va pune umărul la un proiect ambițios.

Fundașul central a acceptat dialogul cu Sport.ro și ne-a vorbit despre proiectul pus la cale de bănățeni, unde antrenor este, începând din această vară, Dan Alexa. Ene a vorbit cu lux de amănunte și despre experiența sa ca fotbalist în Ungaria, dar și despre diferențele dintre fotbalul românesc și cel maghiar.

În total, potrivit statisticilor prezentate de site-ul de specialitate Transfermarkt, Ene a adunat 97 de partide în fotbalul maghiar, atât la nivelul primei ligi, cât și la nivelul ligii secunde.

Noul proiect de la Poli Timișoara! Ce l-a convins pe Cornel Ene să semneze

Ai revenit în țară în această vară, la Poli Timișoara, cum e pentru tine?

Am revenit pentru că mi-am terminat contractul în Ungaria și au fost anumite oferte, dar nu am găsit ceea ce mi-a dorit și am optat pentru Poli Timișoara, pentru proiectul ăsta care este în momentul de față, care mi-a fost prezentat și sper să îl ducem la capăt.

Spune-mi mai multe despre proiectul de la Timișoara, presupun că vă doriți promovarea în acest sezon.

Da, acesta este obiectivul și mă gândesc că finalitatea lui este să ajungem la Liga 1, cât de repede.

Cât de repede?

Nu știu, anul viitor se vrea Liga 2, iar apoi formarea unei echipe puternice pentru Liga 2 și după atacarea promovării la Liga 1. Ăștia ar fi pașii normali, acum să vedem ce ne va rezerva viitorul.

  • Cornel Ene și-a început carierea la academia Olimpiei Satu Mare, iar în martie 2011 a acceptat provocarea de a merge la academia lui CFR Cluj.
  • De acolo a fost împrumutat la UTA, iar la „Bătrâna Doamnă”, care evolua la acel moment în eșalonul secund, și-a făcut debutul în fotbalul mare.

Cum a început totul: „Nu mă gândeam eu atunci”

Aș vrea să vorbim puțin despre perioada ta de juniorat de la Olimpia Satu Mare, ce te-a atras înspre fotbal și cum a început totul pentru tine?

A fost pasiune de mic copil, când jucam pe străzi, prin cartiere. A fost pasiune, pasiune pură, ca a oricărui copil care visează să ajungă fotbalist, bine, nu mă gândeam eu atunci, dar din pasiune am ajuns să fac și o meserie.

Ai vreun antrenor din perioada aceea care ți-a rămas în minte? Un antrenor care te-a ajutat foarte mult atunci.

Toți, toți m-au ajutat, dar pot să spune despre primul meu antrenor, Nicolae Marcu, după aceea am fost preluați de domnul Zoli Ritli (n.r. Zoltan Ritli), fostul portar de la Steaua. Un antrenor care m-a ajutat foarte mult și am evoluat la echipa națională, l-am avut pe domnul Ovidiu Stîngă și după aceea când m-am dus la CFR Cluj, l-am avut pe domnul Gheorghe Vasile, care m-a dus acolo. Fiecare a avut un aport la dezvoltarea mea.

  • Pentru Ene, au urmat în România echipele de seniori ale lui CFR Cluj și Olimpia Satu Mare, dar și Pandurii, ASA Târgu Mureș și Juventus București, care ulterior și-a schimbat numele în Daco-Getica.

Marele pas la CFR Cluj: „Erau diferențe enorme față de Satu Mare”

Cum a fost primul contact cu CFR Cluj? Atunci, echipa mare era campioana României.

Eu am semnat pentru echipa de juniori, care cu un an înainte fusese vicecampioană națională, iar academia CFR-ului era o academie puternică.

Se simțeau diferențele?

Da, păi de unde veneam, de la Satu Mare, erau diferențe enorme, pentru că se lucra foarte profesionist (n..r la CFR Cluj). Avem și concurență, era o echipă foarte bună. Nu a fost totul lapte și miere de la bun început, am muncit și am răzbit.

Uitându-te acum în trecut, consideri că a fost pasul corect pentru tine?

Da, pentru că înainte de oferta asta am avut și alte posibilități de a pleca la alte echipe, dar acum și din punct de vedere geografic, dar și din punct de vedere fotbalistic era cel mai avantajos pentru mine. Pentru că nu eram nici cel mai departe de casă, probabil și asta a contat puțin, chiar dacă m-am dus acasă prima dată după vreo două luni, trei luni. Din punct de vedere fotbalistic am trecut la alt nivel, era și o ușoară presiune, dar pot să zic că m-a ajutat în dezvoltarea mea.

  • Cornel Ene în tricoul lui CFR Cluj

După 6 ani în Ungaria, Cornel Ene a explicat diferențele față de fotbalul românesc

Tu vii de la Honved, din Ungaria, unde ai jucat pentru mai multe formații de acolo în ultimii ani. Care sunt diferențele pe care le-ai sesizat între fotbalul din Ungaria și cel din România?

Pot să fac o paralelă între prima ligă și liga a doua (n.r. din Ungaria). La primă liga e un fotbal mai rapid, calitate mai mare, cam aceleași diferențe care sunt și aici în momentul de față, în România, din punct de vedere tactic și fizic. Din ce am simțit eu, la liga a doua e mult mai fizic decât la prima ligă, e un campionat mult mai fizic. Pe alocuri m-a surprins asta. Legat de diferențele dintre campionatul maghiar și cel din România, la noi e mult mai bine din punct de vedere tactic și calitatea e mai mare. Pentru că acum e o singură echipă, înainte erau două: Ferencvaros și MOL Vidi, dar cum am spus din punct de vedere calitativ România este mai bine.

  • În vara lui 2018, fundașul central și-a început aventura în Ungaria la Kisvarda, unde a semnat liber de contract după despărțirea de formația bucureșteană.
  • Cornel Ene într-un meci al lui Honved

Au fost și meciurile lui Paksi din cupele europene cu Corvinul Hunedoara anul trecut și cu CFR Cluj anul acesta.

Da, deci îți dai seama de diferență, iar Paksi acolo sunt tot timpul în top trei, dar au un fotbal mai direct.

La care dintre echipele din Ungaria te-ai simțit cel mai bine?

Cel mai bine m-am simțit la Gyirmot Gyor, dar la toate echipele m-am simțit bine, doar că acolo, nu știu, era nou-promovată, eram eu într-un punct al vieții foarte, foarte bun, eram foarte bine fizic, psihic, dar am avut ghinionul să mă accidentez grav. Am făcut o fractură de stres după primele patru etape din campionat și eram chiar foarte bine, dar m-am simțit foarte bine. Și la Kisvarda am stat trei ani, după care m-am dus la Gyirmot un an, ulterior am revenit în țară. Am stat patru luni la Mioveni și încă șase luni la Hermannstadt, după aceea nu am mai prelungit cu Hermannstadt, dar obiectivul a fost să mă întorc în Ungaria, dar tot așteptând, așteptând am rămas pe ultima sută de metri și am ajuns să joc la liga a doua acolo.

  • Cornel Ene pe vremea când evolua la CS Mioveni

Când vorbim despre diferențele din România și Ungaria la nivelul sportului, primul aspect invocat este infrastructura. Este o diferență atât de mare de infrastructură?

Da, da, chiar este.

Ce te-a surprins acolo din punctul ăsta de vedere?

Am văzut la Hagi și la FCSB, da, au poate două-trei terenuri, dar acolo au de la șase-șapte în sus. Terenurile sunt calitative, deci tot ce înseamnă infrastructură..., din păcate pentru noi nici nu ne apropiem, dar mi se pare că s-au mai mișcat locurile și în România în ultima perioadă, față de când m-am dus eu acolo. Deși, și la CFR Cluj ne antrenam pe diferite baze din Cluj, care erau foarte bune, dar nu aveai stadionul și să ai baza lângă, să fie totul acolo.

Ce înseamnă sportul pentru maghiari?

Sunt foarte multe similitudini între noi și ei, pentru că și ei sunt pasionați, sunt fani fotbal, dar parcă fanii români sunt altceva, avem sângele latin, așa cum zicea și domnul Hagi. Noi suntem puțin mai înfocați față de ei, deși și ei au cluburile lor, care au o bază de fani și de suporteri foarte mare, cum ar fi Ferencvaros, după care ar fi Honved și sunt și alte echipe, Gyor ar fi iarăși. Sunt și alte echipe, exact la noi, nimic mai mult sau mai puțin, sunt oameni care sunt pasionați de sport, dar aici mi se pare că suntem la un alt nivel, în România.

  • Ene a jucat în ambele eșaloane din Ungaria și a evoluat pentru patru formații maghiare: Kisvarda, Gyirmot Gyor, Haladas și Honved, dar a petrecut și un an la CS Mioveni și FC Hermannstadt.

Cum sunt văzuți fotbaliști români în Ungaria?

Sunt văzuți bine, pentru că și-au făcut datoria, tot timpul au fost jucători care au avut rezultate, au performat, chiar sunt văzuți bine. Pentru că ei știu că se pot baza în orice moment pe un jucător român, dacă merge acolo, știu că venim dintr-o școală de fotbal bună, cu toate plusurile sau minusurile pe care le avem și suntem apreciați ca fotbaliști.

Pe Puskas Arena ai fost? Anul acesta va găzdui finala Champions League

Nu, nu am fost, nu am apucat, am avut intenția să mă duc acolo, dar nu am apucat. Puteam să joc chiar o finală de cupă acolo cu Kisvarda, dacă ne-am fi calificat în finală, dar am pierdut în semifinală.

  • Cornel Ene în momentul în care a semnat pe Haladas

Cornel Ene a numit echipele pe care le vede favorite la titlu în Superliga 

A trecut foarte puțin din noul sezon, dar în momentul de față vezi vreo favorită la titlu în Superligă?

La cum au început campionatul echipele..., mă refer la FCSB, CFR, care e tot acolo, văd Rapidul, pentru că sunt pe o pantă ascendentă, m-am uitat la meciuri, nu le-am văzut pe toate integral, dar am urmărit rezultatele.

Rapid, Craiova, care au început foarte bine, ...Dinamo, dar FCSB și CFR au mai avut ele sincope la început, dar în partea a doua a campionatului chiar au început să câștige și chiar să recupereze un avans foarte mare față de celelalte. Dar acum mizez pe astea trei care sunt în momentul de față, Craiova, Rapid și chiar și Dinamo.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
Percheziții DNA la ELCEN, &icirc;ntr-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
ARTICOLE PE SUBIECT
Un rival din Superliga a privit șocat dezastrul CFR-ului: Nu ne venea să credem ce se &icirc;nt&acirc;mplă acolo!
Un rival din Superliga a privit șocat dezastrul CFR-ului: "Nu ne venea să credem ce se întâmplă acolo!"
S-a &icirc;ncheiat perioada de mercato din Superligă și anunță: &rdquo;Am c&acirc;știgat vara&rdquo;
S-a încheiat perioada de mercato din Superligă și anunță: ”Am câștigat vara”
&bdquo;Tancul&ldquo; Kevin Luckassen revine &icirc;n Superliga! Echipa care &icirc;i pune contractul pe masă
„Tancul“ Kevin Luckassen revine în Superliga! Echipa care îi pune contractul pe masă
ULTIMELE STIRI
Mircea Lucescu, direct &icirc;n cartea recordurilor după Cipru - Rom&acirc;nia 2-2
Mircea Lucescu, direct în cartea recordurilor după Cipru - România 2-2
Dinamo a mai renunțat la doi jucători: &rdquo;Le dorim mult succes!&rdquo;
Dinamo a mai renunțat la doi jucători: ”Le dorim mult succes!”
Selecționerul Austriei a văzut ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n Cipru - Rom&acirc;nia și a dat verdictul
Selecționerul Austriei a văzut ce s-a întâmplat în Cipru - România și a dat verdictul
Mircea Lucescu, făcut praf și pulbere: &bdquo;Antrenor expirat&ldquo; / &bdquo;Pensionar senil cu pretenții de doctor &icirc;n fotbal&ldquo;
Mircea Lucescu, făcut praf și pulbere: „Antrenor expirat“ / „Pensionar senil cu pretenții de doctor în fotbal“
C&acirc;ți jucători din Superliga Rom&acirc;niei au evoluat &icirc;n șocul serii, Norvegia - Moldova 11-1
Câți jucători din Superliga României au evoluat în șocul serii, Norvegia - Moldova 11-1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Cipru - Rom&acirc;nia 2-2 | Dezamăgire totală pentru &bdquo;tricolorii&rdquo; lui Lucescu! Situație extrem de complicată

Cipru - România 2-2 | Dezamăgire totală pentru „tricolorii” lui Lucescu! Situație extrem de complicată

Cum arată grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026 după 2-2 cu Cipru

Cum arată grupa României din preliminariile CM 2026 după 2-2 cu Cipru

FRF a anunțat lotul Rom&acirc;niei pentru barajul de foc cu Ungaria! Miza e calificarea la EURO 2026, meciurile sunt LIVE pe Pro Arena

FRF a anunțat lotul României pentru barajul de foc cu Ungaria! Miza e calificarea la EURO 2026, meciurile sunt LIVE pe Pro Arena

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură &icirc;n mercato: &rdquo;Se comportă ca o echipă din Turcia&rdquo;

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură în mercato: ”Se comportă ca o echipă din Turcia”

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - Rom&acirc;nia: &rdquo;Acum am &icirc;nchis telefonul cu el&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - România: ”Acum am închis telefonul cu el”

CITESTE SI
Apărare pe datorie. Rom&acirc;nia primește a doua cea mai mare alocare de &icirc;mprumuturi europene prin programul SAFE

stirileprotv Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut &rdquo;managerul anului&rdquo; &icirc;n schimbul unei mite de 40.000 de lei

stirileprotv Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

Trei din zece rom&acirc;ni nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

stirileprotv Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!