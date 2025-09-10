Pe finalul acestei perioade de mercato, Becali a încercat să ducă la echipa sa un fundaș central care să-l înlocuiască pe Mihai Popescu (32 de ani), dar fără succes. Variantele Leo Bolgado și Mario Tudose au picat, astfel că FCSB a renunțat la ideea de a mai transfera un fundaș.



FCSB îl vrea pe Boateng de la Dinamo!



Ar exista indicii că Becali a pus ochii pe Kennedy Boateng (28 de ani), titular incontestabil la rivala Dinamo, care va intra, în iarnă, în ultimele șase luni de contract cu ”roș-albii”, scrie GSP.ro.



Campioana va începe negocierile pentru transferul togolezului. Rămâne, însă, de văzut dacă FCSB va fi de acord să plătească o sumă de bani pentru a-l transfera pe Boateng în iarnă sau va aștepta până în vară pentru a-l transfera liber de contract.



Fundașul țintește și un salariu mai mare față de cel pe care-l câștigă la Dinamo. Și-ar dori ca, în noul său angajament, să primească 20.000 de euro pe lună.



Boateng este, și în acest sezon, titular incontestabil la Dinamo. A evoluat în toate cele opt partide și pare să fi format un cuplu solid în centrul apărării cu Nikita Stoinov, tânărul fundaș din Israel pe care ”câinii” l-au transferat în această vară.



FCSB, în această perioadă de mercato



Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)



Veniri - Denis Politic (Dinamo / 970.000 de euro), Andrei Gheorghiță (Poli Iași / 250.000 de euro), Mamadou Thiam (FCSB / 50.000 de euro), Denis Alibec (FCV Farul / gratis), Daniel Graovac (CFR Cluj / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Nana Antwi (Hermannstadt), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia)



Plecări - Marius Ștefănescu (Konyaspor / 300.000.de euro), Alexandru Băluță (Los Angeles FC), Jordan Gele (Al Kharaitiyat / gratis), Ovidiu Perianu (CFR Cluj / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), William Baeten (Flamurtari FC / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (UTA Arad / împrumutat), Alexandru Maxim (FC Voluntari / împrumutat), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat), Sebastian Radu (Progresul Spartac / împrumutat), Andrei Gheorghiță (FCU Cluj / împrumutat)

