Ardelenii se întăresc în toate zonele terenului pentru a putea reveni în zona de sus a clasamentului din Superliga.

CFR Cluj se află pe locul 14 în campionat și nu a reușit calificarea în faza ligii din Conference League



CFR Cluj a anunțat mutarea: „Suntem bucuroși să vă anunțăm”



După ce clujenii au semnat cu Andrea Mandorlini au urmat întăriri serioase ale echipei. „Feroviarii” au rezolvat mutările răsunătoarea ale lui Kurt Zouma și Marcus Coco, iar acum au rezolvat altă venire.

Este vorba despre Octavian Vâlceanu, care a jucat ultima oară pentru Concordia Chiajna. Portarul a semnat din postura de jucător liber de contract cu CFR Cluj.

„Bun venit, Octavian Vâlceanu!

Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Octavian Vâlceanu este noul goalkeeper al echipei noastre!

Octavian este un portar cu experiență în România, evoluând pe parcursul carierei la Petrolul Ploiești, Gaz Metan Mediaș, FC Voluntari, Academica Clinceni, Concordia Chiajna sau Sportul Studențesc.

Îi urăm bun venit, multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, se arată pe pagina oficială de Facebook a lui CFR Cluj.

200.000 de euro este cota portarului de 28 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

