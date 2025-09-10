Adrian Șut a fost trimis în teren la scurt timp după ce Cipru a făcut 2-2, în minutul 80. Închizătorul de la FCSB a rezistat doar cinci minute pe teren.



Adrian Șut, accidentat în Cipru - România. FCSB se felicită că l-a păstrat pe Chiricheș

Șut s-a așezat pe gazon, a acuzat dureri la nivelul gleznei și a cerut să fie schimbat. În locul său a fost introdus un alt jucător al campioanei, Florin Tănase.



La plecarea de la stadionul din Nicosia, Adrian Șut a fost surprins pășind cu destul de multă dificultate. Mijlocașul a transmis că nu știe cât de gravă este accidentarea.



Accidentarea lui Adrian Șut vine la doar o zi după ce Gigi Becali s-a răzgândit și a decis să îl păstreze pe Vlad Chiricheș pe lista LPF. În cazul în care probleme medicale ale lui Șut se dovedesc a fi serioase, campioana va avea astfel o soluție în plus în fața apărării la meciurile din campionat.

