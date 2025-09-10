Ngezana, OUT! Sud-africanul ratează meciul care poate deveni istoric

Ngezana, OUT! Sud-africanul ratează meciul care poate deveni istoric CM 2026
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul lui FCSB, este aproape să obțină cea mai importantă performanță din carieră, calificarea la Cupa Mondială.

Cu două runde înainte de finalul grupei C din preliminariile africane pentru Cupa Mondială din 2026, Africa de Sud ocupă poziția de lider, cu 17 puncte în 8 meciuri. Avansul față de a doua clasată Benin este de 3 puncte.

Siyabonga Ngezana ratează meciul care îi poate aduce Africii de Sud calificarea la CM 2026

Dacă își va menține prima poziție, Africa de Sud se va califica direct la turneul final de anul viitor. Prima oportunitate pentru accesarea biletelor de Mondial va fi pe 8 octombrie, când "Bafana Bafana" va înfrunta Zimbabwe, în deplasare.

Siyabonga Ngezana nu va putea participa la acest meci. La meciul cu Nigeria (1-1) de marți seară, în care a fost integralist, fundașul central a încasat un cartonaș galben, al doilea din aceste preliminarii, astfel că va fi suspendat.

Chiar și așa, Ngezana poate fi convocat pentru acțiunea de luna viitoare. Africa de Sud mai are un meci, ultimul din preliminarii, cel cu Rwanda, programat pe 11 octombrie.

Ngezana a jucat pentru Africa de Sud în 5 dintre cele 8 meciuri din preliminariile CM 2026. "Bafana Bafana" nu a mai jucat la Cupa Mondială de la ediția din 2010, cea pe care a găzduit-o.

Clasamentul din grupa Africii de Sud

În preliminariile africane, câștigătoarele de grupă se califică direct la Cupa Mondială. Cele mai bune patru echipe de pe locul 2 vor merge la baraj.

