După o vară cu multe zvonuri legate de plecarea lui Munteanu în străinătate, atacantul a rămas, până la urmă, la CFR Cluj. În discursul public, patronul Ioan Varga transmitea că nici măcar nu ia în calcul oferta verbală a lui FCSB în valoare de 4,5 milioane de euro.

Gigi Becali: "Am fost la un milimetru să-l iau pe Louis Munteanu!"



Miercuri, Gigi Becali a susținut că bătuse palma cu Ioan Varga pentru transferul lui Munteanu la FCSB în ultima zi de mercato, luni. Totuși, mutarea a picat în momentul în care patronul campioanei a aflat că nu îl poate trece pe Louis pe lista UEFA.



"Am fost la un milimetru să-l iau pe Louis Munteanu. A rămas să fie între noi. Dacă îl puteam pune pe lista UEFA, era la noi. Lista UEFA era deja făcută.



Nu puteam în ultima zi să fac și control medical și toate. Nu mă întreba de preț pentru că n-am să spun. A rămas să nu vorbim, să rămână între mine și 'Tati' (n.r - Ioan Varga). Dacă puteam să-l pun pe lista UEFA, era deja luat.



Eu l-aș fi luat pe Louis Munteanu ca să fac performanță europeană, dar dacă nu îl pot pune pe listă, de ce să-l mai iau? MM mi-a spus că nu-l putem pune pe listă. Eu nici nu știam asta.



Nu vreau să vorbesc pentru că așa am convenit cu Neluțu. Atât pot să spun: nu puteam să-l pun pe listă. Lista era deja făcută.



Hai să vedem în iarnă. Dacă mă calific mai departe, după aia... da, poate fi pus pe listă. Mai discutăm. Acum n-are rost să discutăm", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

