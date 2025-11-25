Dinamo a remizat, scor 1-1, în deplasarea de la FC Botoșani, într-un meci din etapa 17 de Superliga. Marcatorii din această partidă au fost Sebastian Mailat (FC Botoșani) și Raul Opruț (Dinamo).
Însă, „cânii” au primit o veste proastă la finalul meciului cu formația moldavă, după ce unul dintre oamenii de bază de la Dinamo a ieșit accidentat în minutul 70 al partidei.
Verdict clar după ce a revăzut faza din Botoșani - Dinamo
În finalul primei părți a avut loc o fază care a fost trecută cu vedere de centralul partidei, dar și de cei din camera VAR.
În minutul 45+2, Kennedy Boateng l-a călcat în careu pe atacantul gazdelor, Kovtalyuk, iar ucraineanul a fost schimbat în repriza a doua.
Sursă foto: Digi Sport
Constantin Zotta a revăzut faza la finalul meciului, iar fostul arbitru a fost de părere că centralul Sebastian Colțescu a greșit că nu l-a eliminat pe fundașul lui Dinamo.
Cu toate că faza s-a petrecut în careul lui Dinamo, fostul central a explicat că nu s-ar fi acordat lovitură de la 11 metri pentru că înaintea intrării lui Boateng, Kovtalyuk a făcut un fault în atac.
„El sare. Prima impresie pe care am avut-o este că a vrut să evite să-l calce. Dacă am considera că dorește să-l calce, atunci este penalty și cartonaș roșu. În prima fază, când sare, am impresia că vrea să evite.
Ce mă face să cred că aveți voi dreptate este că se uită în jos. În momentul în care este în aer, se uită parcă să vadă unde să aterizeze cu piciorul. Revăzând faza acum, cred că a faultat în atac (n.r. - despre Kovtalyuk). Fault pentru Dinamo și roșu pentru Boateng”, a spus Constantin Zotta la Prima Sport.
În urma acestui rezultat FC Botoșani se află pe locul doi, la două puncte de liderul Rapid, în timp ce Dinamo este pe poziția a patra, la patru „lungimi” de giuleșteni.