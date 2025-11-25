Dinamo a remizat, scor 1-1, în deplasarea de la FC Botoșani, într-un meci din etapa 17 de Superliga. Marcatorii din această partidă au fost Sebastian Mailat (FC Botoșani) și Raul Opruț (Dinamo).

Însă, „cânii” au primit o veste proastă la finalul meciului cu formația moldavă, după ce unul dintre oamenii de bază de la Dinamo a ieșit accidentat în minutul 70 al partidei.

Verdict clar după ce a revăzut faza din Botoșani - Dinamo

În finalul primei părți a avut loc o fază care a fost trecută cu vedere de centralul partidei, dar și de cei din camera VAR.

În minutul 45+2, Kennedy Boateng l-a călcat în careu pe atacantul gazdelor, Kovtalyuk, iar ucraineanul a fost schimbat în repriza a doua.