Zeljko Kopic, antrenorul formației Dinamo București, și-a criticat elevii pentru ratările din remiza de la Botoșani (1-1).

Zeljko Kopic, nemulțumit de eficiența elevilor săi după Botoșani - Dinamo 1-1

Tehnicianul croat le-a transmis „câinilor roșii” că trebuie să fie mai eficienți la finalizare, dacă vor să se lupte pentru primele poziții din campionat. El a subliniat că Dinamo a dominat la Botoșani.

„Am dominat, am avut multe ocazii. Nu este prima oară când se întâmplă așa ceva, să avem ocazii și să nu câștigăm. Dacă vrem să luptăm pentru pozițiile de top, trebuie să avem mai multă grijă în fața porții, să înscriem mai mult și mai ușor din astfel de ocazii.

E greu să joci la Botoșani, în primele 10-15 minute din prima repriză a fost un pic de haos, dar după aceea am început să controlăm jocul. La prima acțiune periculoasă Botoșani a înscris. Bineînțeles că atunci când începi să domini se întâmplă să îi mai dai șanse adversarului să te surprindă.

Kopic: „Nu vorbesc niciodată despre deciziile arbitrilor”

Ne-am comportat foarte bine defensiv în fața aripilor celor de la Botoșani care sunt periculoase. Nu pot fi mulțumit cu acest aspect al jocului, mă refer la finalizare.

Nu vorbesc niciodată despre deciziile arbitrilor. Sunt foarte mulțumit cu parcursul nostru, vrem să câștigăm ultimele meciuri din 2025. Jucăm bine, avem atitudine pe teren. Așa cum am văzut eu, ocaziile noastre au fost mult mai clare și ar fi trebuit să mai înscriem”, a declarat Kopic, la finalul partidei.

Echipele din FC Botoșani - Dinamo București 1-1

FC Botoşani a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în compania lui Dinamo. A fost ultima partidă din etapa a 17-a, din Superliga României. Pentru gruparea moldavă a marcat Mailat (44), iar pentru „câini” a punctat Opruţ (76).