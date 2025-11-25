Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia în privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia

Cum a răspuns Joan Laporta, după ce Florentino Perez a acuzat-o pe Barcelona

Astăzi, 25 noiembrie 2025, fostul mare voleibalist Gunther Enescu (2.02 metri și 90 kg pe când era în activitate) împlinește 70 de ani.

Clubul la care a scris istorie, Dinamo, alături de care a câștigat inclusiv Cupa Campionilor Europeni (actuala Champions League), a transmis pe rețelele de socializare:

”Sărbătoritul zilei la CS Dinamo - 25 noiembrie

👉Gunther ENESCU (volei – n. 1955) - unul dintre cei mai valoroși voleibaliști din istoria CS Dinamo își serbează astăzi ziua de naștere.

Component al generației de aur din anii 80, născut la Bazna (Sibiu), Gunther Enescu este medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova - 1980 și are în palmares o Cupă a Campionilor Europeni cucerită cu Dinamo în 1981 și Cupa Cupelor în 1979. Plus multe titluri naționale”.

Pe lângă acestea, Enescu este și campion mondial universitar cu România (la Universiada din 1981), iar ”pentru rezultatele deosebite obținute la Jocurile olimpice de vară de la Moscova — 1980, precum și pentru contribuția adusă la dezvoltarea activității sportive și la creșterea prestigiului sportului românesc pe plan internațional” a fost decorat în 1981 cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a.

