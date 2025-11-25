Dinamo a remizat, scor 1-1, în deplasarea de la FC Botoșani, într-un meci din etapa 17 de Superliga. Marcatorii din această partidă au fost Sebastian Mailat (FC Botoșani) și Raul Opruț (Dinamo).
Însă, „cânii” au primit o veste proastă la finalul meciului cu formația moldavă, după ce unul dintre oamenii de bază de la Dinamo a ieșit accidentat în minutul 70 al partidei.
Doi jucători de bază, OUT până în 2026
Danny Armstrong a fost înlocuit de Milanov în minutul 70 al meciului cu FC Botoșani, după ce jucătorul scoțian a acuzat dureri musculare.
Andrei Nicolescu a ieșit după meci și a spus că problema lui Armstrong pare să fie destul de gravă și ar putea rata meciurile rămase de disputat în acest an.
În aceeași situație se află și Alexandru Musi, care s-a întors accidentat de la naționala U21, chiar dacă nu a jucat în meciurile cu Finlanda și Spania.
Andrei Nicolescu a anunțat că în cazul jucătorului venit de la FCSB în această vară, dar și a lui Cristi Mihai, Dinamo le va cere lămuriri reprezentanților FRF.
„Este îngrijorător. Armstrong nu poate să meargă normal. Are o zonă de inflamație. Nu putem să îi facem RMN azi sau mâine, vedem. După cum se manifestă, e mai grav decât o simplă întindere.
100 % nu joacă cu FCSB. O să vedem după RMN dacă mai joacă în 2025. Fiind muscular, mai așteptăm un pic. La Musi e o situație proastă. E out patru-șase săptămâni. Din păcate ne lipsește mult, dar asta e situația, nu avem ce să facem.
Nu aș vrea să vorbesc foarte mult pe tema asta. O să am o întâlnire oficială cu reprezentanții federației pentru că sunt lucruri de reglat acolo.
Din păcate și Cristian Mihai a venit accidentat. Trebuie să o reglăm intern, să facem niște proceduri și să încercăm să ne dăm informații în timp real. Cristi Mihai e în revenire, o să vedem. Vom face trei-patru transferuri în iarnă”, a spus Nicolescu, pentru fanatik.ro.
Danny Armstrong are patru goluri și trei pase decisive în 17 meciuri jucate pentru Dinamo în acest sezon și este cotat la 750.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.
De cealaltă parte, Alexandru Musi este cota la 900.000 de euro și are cinci goluri și trei pase de gol, tot în 17 partide jucate în tricoul „câinilor roșii”.