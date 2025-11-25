Dinamo a remizat, scor 1-1, în deplasarea de la FC Botoșani, într-un meci din etapa 17 de Superliga. Marcatorii din această partidă au fost Sebastian Mailat (FC Botoșani) și Raul Opruț (Dinamo).

Însă, „cânii” au primit o veste proastă la finalul meciului cu formația moldavă, după ce unul dintre oamenii de bază de la Dinamo a ieșit accidentat în minutul 70 al partidei.

Doi jucători de bază, OUT până în 2026

Danny Armstrong a fost înlocuit de Milanov în minutul 70 al meciului cu FC Botoșani, după ce jucătorul scoțian a acuzat dureri musculare.

Andrei Nicolescu a ieșit după meci și a spus că problema lui Armstrong pare să fie destul de gravă și ar putea rata meciurile rămase de disputat în acest an.

În aceeași situație se află și Alexandru Musi, care s-a întors accidentat de la naționala U21, chiar dacă nu a jucat în meciurile cu Finlanda și Spania.

Andrei Nicolescu a anunțat că în cazul jucătorului venit de la FCSB în această vară, dar și a lui Cristi Mihai, Dinamo le va cere lămuriri reprezentanților FRF.