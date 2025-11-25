NEWS ALERT Dinamo are probleme mari! Jucătorii, OUT până în 2026

Dinamo are probleme mari! Jucătorii, OUT până în 2026
Alexandru Hațieganu
Dinamo are probleme mari cu accidentările în acest final de an.

Dinamo Superliga accidentari Alexandru Musi danny armstrong
Dinamo a remizat, scor 1-1, în deplasarea de la FC Botoșani, într-un meci din etapa 17 de Superliga. Marcatorii din această partidă au fost Sebastian Mailat (FC Botoșani) și Raul Opruț (Dinamo).

Însă, „cânii” au primit o veste proastă la finalul meciului cu formația moldavă, după ce unul dintre oamenii de bază de la Dinamo a ieșit accidentat în minutul 70 al partidei.

Doi jucători de bază, OUT până în 2026

Danny Armstrong a fost înlocuit de Milanov în minutul 70 al meciului cu FC Botoșani, după ce jucătorul scoțian a acuzat dureri musculare.

Andrei Nicolescu a ieșit după meci și a spus că problema lui Armstrong pare să fie destul de gravă și ar putea rata meciurile rămase de disputat în acest an.

În aceeași situație se află și Alexandru Musi, care s-a întors accidentat de la naționala U21, chiar dacă nu a jucat în meciurile cu Finlanda și Spania.

Andrei Nicolescu a anunțat că în cazul jucătorului venit de la FCSB în această vară, dar și a lui Cristi Mihai, Dinamo le va cere lămuriri reprezentanților FRF.

„Este îngrijorător. Armstrong nu poate să meargă normal. Are o zonă de inflamație. Nu putem să îi facem RMN azi sau mâine, vedem. După cum se manifestă, e mai grav decât o simplă întindere.

100 % nu joacă cu FCSB. O să vedem după RMN dacă mai joacă în 2025. Fiind muscular, mai așteptăm un pic. La Musi e o situație proastă. E out patru-șase săptămâni. Din păcate ne lipsește mult, dar asta e situația, nu avem ce să facem.

Nu aș vrea să vorbesc foarte mult pe tema asta. O să am o întâlnire oficială cu reprezentanții federației pentru că sunt lucruri de reglat acolo.

Din păcate și Cristian Mihai a venit accidentat. Trebuie să o reglăm intern, să facem niște proceduri și să încercăm să ne dăm informații în timp real. Cristi Mihai e în revenire, o să vedem. Vom face trei-patru transferuri în iarnă”, a spus Nicolescu, pentru fanatik.ro.

Danny Armstrong are patru goluri și trei pase decisive în 17 meciuri jucate pentru Dinamo în acest sezon și este cotat la 750.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

De cealaltă parte, Alexandru Musi este cota la 900.000 de euro și are cinci goluri și trei pase de gol, tot în 17 partide jucate în tricoul „câinilor roșii”.

Meciurile rămase pentru Dinamo în 2025

  • Dinamo - Oțelul (Superliga)
  • Farul - Dinamo (Cupa României)
  • FCSB - Dinamo (Superliga)
  • Dinamo - Metaloglobus (Superliga)
  • UTA - Dinamo (Superliga)
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
”Titanul” de 2.02 metri al României, câștigător de Champions League cu Dinamo, împlinește astăzi 70 de ani!
Costel Pană, campion cu Dinamo în 1992, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Dinamovistul luat la țintă de Basarab Panduru după remiza cu Botoșani: "Vrea să facă multe, dar îi ies puține"
Vinicius a luat decizia: ce i-a spus lui Florentino Perez a ajuns în toată presa
Arbitru cu scandal pentru Steaua Roșie Belgrad - FCSB: 5 roșii în derby-ul PSG - OM și un ”F*ck you” neînțeles!
Echipa din România cu parcurs perfect în acest campionat: 10 meciuri, 10 victorii!
Lupta la titlu: Rapid și Craiova, principale favorite. FCSB la 14 puncte de lider!
Alex Maxim este omul record! Fotbalistul român, în TOP 3 la nivel mondial
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"

Inter s-a săturat de gafele lui Sommer și îi aduce înlocuitor. Primul nume de pe lista lui Chivu

Și-a anunțat retragerea, iar acum merge la Universitatea Craiova

Daniel Bîrligea a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe MM Stoica: „Am intrat în degringoladă”

Decizie de ultimă oră luată de Al Gharafa în privința lui Florinel Coman

„Hagi al Emiratelor“ s-a aprins, când a auzit de Olăroiu: „Imposibil! Nedrept!“



Arbitru cu scandal pentru Steaua Roșie Belgrad - FCSB: 5 roșii în derby-ul PSG - OM și un ”F*ck you” neînțeles!
Vinicius a luat decizia: ce i-a spus lui Florentino Perez a ajuns în toată presa
Lucescu o să ia foc: UEFA a anunțat decizia în privința lui Michael Oliver, arbitrul meciului cu Bosnia
Coman, fază de PlayStation în Champions League: Florinel și-a „hipnotizat“ adversarii
„Hagi al Emiratelor“ s-a aprins, când a auzit de Olăroiu: „Imposibil! Nedrept!“
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ironia galacticilor despre accidentările pe bandă rulantă din pauzele competiționale: "O să fie pregătiți pentru pauza din martie"
Patimile lui Neymar! Lista incredibilă de accidentări suferite de starul brazilian în ultimii 5 ani
stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

stirileprotv Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

