Fostul internațional nu a fost impresionat de prestația căpitanului Cătălin Cîrjan, considerând că mijlocașul trece printr-o eclipsă de formă.



Deși a fost activ în prima repriză și a avut chiar un gol anulat, Cîrjan nu a reușit să fie decisiv, iar cifrele sale din ultima perioadă confirmă o scădere de turație. "Pandi" a observat imediat după meci că decarul dinamovist încearcă să rezolve prea multe faze pe cont propriu, însă realizările întârzie să apară.



"Nu traversează cea mai bună perioadă"



Panduru crede că responsabilitatea banderolei de căpitan ar putea să apese pe umerii fotbalistului de 22 de ani. Totuși, fostul mare jucător a îndemnat la calm, subliniind că fluctuațiile sunt firești la această vârstă.



"Cîrjan nu traversează cea mai bună perioadă a lui. Vrea să facă multe lucruri, dar îi ies puține. Să avem răbdare cu el, este căpitan, dar asta nu înseamnă că joacă bine meci de meci. Poate să treacă și prin momente mai puțin bune. Puțin rău astăzi", a spus Basarab Panduru la Prima Sport.



FC Botoşani nu are nicio victorie în ultimele trei etape (două egaluri şi un eşec). Dinamo are două victorii şi două egaluri în ultimele patru etape.

